Парламент Абхазии принял республиканский бюджет на 2020 год

Внесенные изменения в республиканский бюджет позволят увеличить доплаты пенсионерам, не получающим российскую пенсию, на сто процентов.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год" на заседании в понедельник 30 декабря, передает корреспондент Sputnik с места события.

Спикер Парламента Валерий Кварчия рассказал, что 27 декабря состоялось заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, где обсудили поправки, которые предлагались депутатами.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что бюджет на следующий год обсуждался достаточно подробно.

Внесенные изменения в республиканский бюджет позволят увеличить доплаты пенсионерам, не получающим российскую пенсию, на сто процентов, проинформировала она.

Увеличение доплаты к пенсии предполагается за счет перераспределения части средств, предусмотренных Соглашением между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам республики.

С учетом внесенных поправок, доходы Республиканского бюджета составят 8 миллиардов 115 миллионов рублей. Расходы - 8 миллиардов 397 миллионов, сумма дефицита - 281 миллион рублей.

Депутат Рауль Лолуа призвал не принимать бюджет на следующий год, так как внесенные поправок, по его мнению несущественные, а социальных запросов в стране намного больше. Бюджет на следующий год он назвал "антинародным".

После обсуждения спикер Парламента поставил на голосование законопроект с учетом поправок, во втором и окончательном чтении законопроект был принят - 20 депутатов проголосовали "за".

В первом чтении депутаты проголосовали за бюджет республики на следующий год 21 ноября, согласно проекту предполагалось, что доходы республиканского бюджета составят 8 миллиардов 115 миллионов 485 тысяч рублей, расходы – 8 миллиардов 348 миллионов 485 тысяч рублей, таким образом, дефицит республиканского бюджета - 233 миллиона рублей.

На заседании Парламента 26 декабря республиканский бюджет рассматривался во втором чтении. Представляя коллегам документ, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала, что после принятия законопроекта в первом чтении депутаты предложили поправки к документу.

Комитет по доходам предлагал увеличить бюджет в общей сумме на 72 миллиона рублей, а расходную часть бюджета на 82 миллиона рублей. В результате голосования поправки были отклонены. Затем депутаты не поддержали и законопроект в первой редакции. За проект бюджета на следующий год проголосовали 16 депутатов, 11 - против, двое воздержались. Таким образом, Республиканский бюджет на 2020 год не был утвержден.

Следующее заседание Народного Собрания состоялось 27 декабря. Открывая сессию Парламента, спикер Валерий Кварчия предложил внести новую поправку в проект бюджета, а затем вновь вынести финансовый документ на голосование. Одной из предложенных накануне поправок было дополнительное выделение СГБ 50 миллионов рублей.

Кварчия предложил направить эти деньги на другие цели (выплаты пенсий тем, кто не получает российскую пенсию – ред.).

Часть депутатов выразила протест в связи с тем, что непринятый накануне документ вновь появился в повестке дня без проведения необходимого комитетского заседания.

Было принято провести комитетское заседание, обсудить новую поправку и вынести на рассмотрение республиканский бюджет на 2020 год. Многие депутаты поддержали эту инициативу, в итоге это решение было принято.

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