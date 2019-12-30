Рассекая лед: искусственный каток открыли в Сухуме

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Искусственный каток на площади Свободы будет работать с раннего утра и примерно до 23:00, с 30 декабря по 7 января, сообщил Sputnik начальник молодежного отдела Госкомитета по молодежной политике Абхазии Давид Цушба.

Покрытие катка площадью 10 на 20 метров искусственное, однако процент скольжения высокий - 95%.

"Да, он немного отличается от настоящего катка. Но это лед последнего поколения, и человек, который умеет кататься, поймет, что акцент нужно делать на ведущую ногу, и все будет получаться", - добавил Цушба.

Вход и аренда коньков для посетителей катка будут бесплатными. За один сеанс, который длится 20 минут, на катке смогут покататься 20 человек. Возрастных ограничений нет, в наличии размеры коньков от 29-го до 46-го. Организаторы предусмотрели и специальный станок для заточки коньков.

Первыми каток опробовали маленькие жители столицы, многие из которых заняли очередь с раннего утра. Девятилетняя Ирена Дзидзария встала на коньки впервые, но с первого раза с уверенностью рассекала по льду. Свой успех девочка объяснила тем, что уже давно катается на роликах, а схема на льду почти та же, только немного сложнее.

"Я очень рада, что у нас открылся каток, и еще обязательно приду покататься до 7 января. Мне хотелось бы, чтобы в Абхазии был свой каток, который работал бы каждый день", - добавила она.

Открытие катка – инициатива комитета по молодежи и спорту администрации Сухума. Конструкция была взята в аренду и привезена в Сухум из Москвы.

В новогодние каникулы на площади будут также функционировать досуговые площадки, открытый кинотеатр и фотозоны, катать детей будет праздничный паровозик.

В Новый год после часа ночи на площади Свободы начнется концерт с участием звезд абхазской эстрады, организованный управлением культуры администрации Сухума.

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