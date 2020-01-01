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Роддом

Время первых и подарок мэра: как прошла Новогодняя ночь в роддомах Абхазии

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Дети появились на свет в новогоднюю ночь – 1 января 2020 года в двух из пяти родильных домов Абхазии.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. В новогоднюю ночь в Абхазии родились шесть детей, рассказали корреспонденту Sputnik в родильных домах республики.

Сухумский роддом едва не побил установленный пятнадцать лет назад рекорд. Ночью первого января там появились на свет пятеро детей – четыре девочки и один мальчик. По словам врача акушера-гинеколога Виктории Воробьевой, первенцем в 2020 году стала малышка из семьи Бганба из Сухума.

"Она родилась ровно в час ночи. К нам уже приходил мэр Сухума Кан Кварчия, который поздравил нас и семью родившейся девочки. Как и обещал, передал конверт. Человек слова", - рассказала Воробьева.

Последующие новорожденные ночью 1 января были Сухума и трое из Гулрыпшского района.

В 4:30 в Галском роддоме родилась девочка в семье Собехия весом два килограмма 800 граммов, рассказала заведующая родильным отделением Галской ЦРБ Нана Колбая.

В Гагре, Гудауте и Ткуарчале ночь прошла спокойно. В родильных домах этих районов в новогоднюю ночь никто не родился.

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Теги:
новорожденные, Новый Год, Абхазия


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