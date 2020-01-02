Суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу об убийстве у "Сан-Ремо"

Гражданин Дато Ахалая был задержан 30 декабря 2019 года в рамках расследования уголовного дела по факту убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для гражданина Дато Ахалая, подозреваемого по делу об убийстве на набережной Сухума, заключение под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Уроженец села Моква Очамчырского района Дато Ревазович Ахалая, 1990 года рождения, был задержан в Сухуме 30 декабря 2019 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахалая избрана до 29 февраля 2020 года.

Ранее 17 декабря 2019 года в отношении Демура Ревазовича Ахалая Сухумским городским судом также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Изначально его имя не разглашалось в интересах следствия.

Группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров в центре Сухума 22 ноября 2019 года.

В результате погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба, также спустя 12 дней в больнице умерла еще одна пострадавшая - сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава. Еще два человека получили легкие ранения во время стрельбы на набережной.

9 декабря прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа.

Громкое преступление стало причиной отставок в силовом блоке страны, своих постов лишились в частности глава МВД Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.

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