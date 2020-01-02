Здесь был Санта: таинственное исчезновение новогоднего символа в Сухуме

Ежегодно территория, прилегающая к гостинице "Ориенталь" на набережной Сухума, украшается к новогодним праздникам инсталяцией из упряжки с оленями и Санты. В этот раз Новый год Санте "пережить" не удалось.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Неизвестные обезглавили скульптуру Санта-Клауса у гостиницы "Ориенталь" на набережной Сухума, оставив инсталяцию без главного символа.

Как рассказали художники, продающие картины на набережной, инцидент произошел ранним утром 1 января. Злоумышленников не испугали ни таблички, предупреждающие об электрическом напряжении, ни камеры, установленные по всему периметру.

"Еще позавчера Санта стоял целый. А вчера мы увидели, что он был обезглавлен. Целый день он так и стоял и танцевал без головы. А сегодня уже скульптуру убрали", – отметил один из художников, Дмитрий.

© Foto / соцсети Новогодняя инсталляция на набережной Сухума, поврежденная вандалами

В администрации гостиницы "Ориенталь" не стали разбираться, кто оставил Санта-Клауса без головы. Скульптуру решили демонтировать и убрать в склад.

"Скорее всего, это были пьяные люди. Ребенок точно не мог это сделать. Потому что оторвать голову скульптуре было не так-то просто. Голову нашли в парке Славы и вернули нам. Но этого Санту уже вряд ли починим", – отметил работник "Ориенталя".

Композицию из светящихся оленей и Санты-Клауса поставили у гостиницы "Ориенталь" на набережной Сухума 21 декабря. Жители и гости столицы с удовольствием делали красивые новогодние фотографии на фоне.

© Sputnik / Томас Тхайцук У саней Санты на набережной Сухума всегда собираются люди, чтобы сделать красивые фотографии.

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