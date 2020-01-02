19:34 02 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск

Здесь был Санта: таинственное исчезновение новогоднего символа в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2020 (32)
50201
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102913/82/1029138261.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200102/1029139363/Zdes-byl-Santa-tainstvennoe-ischeznovenie-novogodnego-simvola-v-Sukhume.html

Ежегодно территория, прилегающая к гостинице "Ориенталь" на набережной Сухума, украшается к новогодним праздникам инсталяцией из упряжки с оленями и Санты. В этот раз Новый год Санте "пережить" не удалось.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Неизвестные обезглавили скульптуру Санта-Клауса у гостиницы "Ориенталь" на набережной Сухума, оставив инсталяцию без главного символа.

Как рассказали художники, продающие картины на набережной, инцидент произошел ранним утром 1 января. Злоумышленников не испугали ни таблички, предупреждающие об электрическом напряжении, ни камеры, установленные по всему периметру.

"Еще позавчера Санта стоял целый. А вчера мы увидели, что он был обезглавлен. Целый день он так и стоял и танцевал без головы. А сегодня уже скульптуру убрали", – отметил один из художников, Дмитрий.

© Foto / соцсети
Новогодняя инсталляция на набережной Сухума, поврежденная вандалами

В администрации гостиницы "Ориенталь" не стали разбираться, кто оставил Санта-Клауса без головы. Скульптуру решили демонтировать и убрать в склад.

"Скорее всего, это были пьяные люди. Ребенок точно не мог это сделать. Потому что оторвать голову скульптуре было не так-то просто. Голову нашли в парке Славы и вернули нам. Но этого Санту уже вряд ли починим", – отметил работник "Ориенталя".

Композицию из светящихся оленей и Санты-Клауса поставили у гостиницы "Ориенталь" на набережной Сухума 21 декабря. Жители и гости столицы с удовольствием делали красивые новогодние фотографии на фоне. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
У саней Санты на набережной Сухума всегда собираются люди, чтобы сделать красивые фотографии.

Читайте также:

Темы:
Новый год 2020 (32)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Первая ночь в году: праздничные гулянья у главной елки Абхазии
Сам обманываться рад: как родители осчастливили детей простыми фруктами
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться