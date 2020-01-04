Джинджолия об итогах жилищных программ в Абхазии: провели опасный эксперимент

С 1 января 2019 года в Абхазии начали действовать две целевые программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан - госпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище 2021".

СУХУМ, 4 янв -Sputnik. В рамках жилищных программ "Государственная программа обеспечения жильем отдельных категорий граждан Абхазии" и "Жилище 2021" в 2019 году жилье получил 51 человек, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента республики Алхас Джинджолия.

"Можно сказать, что мы провели опасный эксперимент. Люди читают, слушают, но все же задают вопросы. У нас катастрофический пробел в информационной работе с населением. Надеюсь, что в 2020 году работа в этом направлении будет улучшена, а сайт Министерства здравоохранения и соцобеспечения будет приведен в порядок", - отметил он.

По словам Джинджолия, большая часть участников программы дисциплинированно оплачивают ипотечные месячные взносы за квартиру, которые соответствуют минимальной заработной плате в республике, но есть и те, кто по всяким причинам уклоняется от уплаты.

"Прямого юридического механизма для того, чтобы изымать жилье у недобросовестных плательщиков, нет, но мы будем вынуждены менять условия и подключать судебных приставов", - объяснил он.

В рамках программ большинство людей получили жилье в Сухуме, Гулрыпшском районе и Очамчыре.

"Мы не диктовали конкретный район. Люди сами искали квартиру, а мы лишь оплачивали. Мы слышали много упреков в наш адрес, что всех переманиваем в Сухум, но надо понимать, что эти люди уже здесь, они потянулись не за квартирой, а за работой и уровнем жизни. В следующем году надо постараться, чтобы жилье предоставлялось в других районах. Есть спрос в Очамчырском районе, где пустуют секционные дома, Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах", - сказал Джинджолия.

По словам депутата, в 2019 году на реализацию программ было выделено 40 миллионов рублей, из них 10 миллионов - безвозмездное приобретение жилья, 30 миллионов на покупку квартир в ипотеку.

"Сейчас у нас есть порядка 300 заявлений по обеим программам, поэтому нужно увеличивать финансирование. В этом году планируется, что жилье получат 54 человека, а за три года 160 человек", - добавил он.

С 1 января 2019 года в Абхазии начали работать две государственные программы по предоставлению жилья отдельным категориям граждан республики.

Участниками программы "Обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" могут стать инвалиды I группы, в том числе получившие инвалидность в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших во время войны при исполнении служебных обязанностей, семьи пропавших без вести при выполнении долга гражданина Абхазии по спасению людей, при охране собственности республики и правопорядка.

Также претендовать на жилье могут несовершеннолетние дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести (а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста – ред.). Жилье могут получить и многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

Согласно условиям программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", ее участники получают безвозмездную финансовую помощь на приобретение жилья. На заявителя выдается 500 тысяч рублей и на остальных членов семьи еще по 100 тысяч рублей.

Вторая государственная программа – "Жилище-2021", согласно ее условиям, семьи, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, должны вернуть деньги, полученные на покупку дома или квартиры. Размер ежемесячного погашения ссуды составляет сумму прожиточного минимума в республике – около семи тысяч рублей.

При этом, если в семье участников программы родился ребенок, то общая сумма, которую граждане должны вернуть государству, сокращается на 10%.

Программа "Жилище-2021" работает по нескольким направлениям: внеочередное предоставление жилья, первоочередное предоставление, предоставление в общем порядке.

Улучшить жилищные условия во внеочередном порядке могут инвалиды II группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, лица, получившие инвалидность II группы при исполнении служебных обязанностей, выполнении долга гражданина Абхазии по спасению человеческой жизни, при охране собственности республики и правопорядка.

На получение жилья в первоочередном порядке могут претендовать многодетные семьи, имеющие трех и более детей (детьми признаются лица, не достигшие совершеннолетия, а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста). Также лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид (лицо, не достигшее 18 лет и являющееся инвалидом) или инвалид детства.

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