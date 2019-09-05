Джинджолия о жилищной госпрограмме в Абхазии: статистика нуждающихся ужасает

Депутат Народного Cобрания Абхазии Алхас Джинджолия в беседе на радио Sputnik рассказал о том, как реализуются государственные программы, по которым граждане страны получают жилье.

В 2019 году в Абхазии начали действовать две целевые жилищные программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан. Одна из них — государственная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", вторая программа — "Жилище 2021".

"Помимо того что люди стали получать жилье, заработала и госпрограмма. Все получилось гораздо проще, чем казалось. Мы контролируем отбор участников, мы контролируем покупку, оформление документов. При нашей "разболтанной" жизни это непросто", - отметил Джинджолия.

По словам парламентария, госпрограмму необходимо расширять.

"Есть огромный потенциал, который хочется и дальше развить. Программу надо расширять. Проблем много. Мы когда занялись статистикой, к своему ужасу поняли, что обездоленных людей, на самом деле, очень много. Надо находить новые источники, и не просто раздавать квартиры, а принимать взаимно обязывающие вещи. Работы еще очень много", - подчеркнул Джинджолия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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