Под ключ: сколько стоит съемное жилье в Абхазии

О том, где и сколько стоит съемное жилье в Абхазии, где расположены самые дорогие дома и квартиры, а где лучше выбирать жилье тем, кто хочет сэкономить - в инфографике Информационного агентства Sputnik Абхазия.

По данным риэлтерской компании республики "Абхазнедвижимость" и сайта объявлений "Абхаз Авто", наиболее дорогое съемное жилье в центре Сухума и на Турбазе.

Цены на однокомнатные квартиры там варьируются примерно от 10 до 13 тысяч рублей в месяц. На двухкомнатные от 15 до 20 тысяч, а "трешки" можно найти по цене от 20 до 25 тысяч рублей.

Те, кто ищет менее затратные предложения, могут рассмотреть жилье на Новом районе, Старом поселке и на Маяке. Квартиры в этих районах можно найти в пределах от семи до 15 тысяч рублей в зависимости от количества комнат. Помимо расположения жилья, цена на съемную недвижимость формируется с учетом ее состояния и этажности. В "хрущевках" и "сталинках" цена примерно одинаковые и сильно ниже цена на квартиры в "новостройках".

Самое дорогое жилье в Гагре, Сухуме, Новом Афоне. Поселок Цандрипш также пользуется большим спросом в летний сезон, так как находится он близко к границе с Россией. В Пицунде жилье активно бронируют летом посуточно, а в не сезона спрос на жилье там низкий.

Дешевле всего можно найти съемное жилье в Гулрыпше и Ткуарчале. К примеру, двухкомнатная квартира в этих района вам обойдется в месяц примерно от шести до восьми тысяч рублей.

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