Как новый: Санту починили и вернули на набережную Сухума

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Голову Санта-Клауса нашли в столичном парке и вернули владельцам, Санта вновь занял свое место в новогодней инсталляции на набережной Сухума.
Как рассказали сотрудники гостиницы "Ориенталь", у которой стоял сказочный персонаж в окружении оленей, они самостоятельно починили Санту и поставили его обратно.
Ежегодно территория, прилегающая к гостинице "Ориенталь" на набережной Сухума, украшается к новогодним праздникам инсталляцией из упряжки с оленями и Санты.
Как рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия художники, продающие картины на набережной, инцидент произошел ранним утром 1 января. Злоумышленников не испугали ни таблички, предупреждающие об электрическом напряжении, ни камеры, установленные по всему периметру.
В администрации гостиницы "Ориенталь" не стали разбираться, кто оставил Санта-Клауса без головы. Инсталляцию решили демонтировать и убрать в склад. Позже, голову куклы нашли в парке Славы и вернули сотрудникам гостиницы.
Читайте также:
- Тест: чего вы точно не знаете о Новом годе?
- Все в цвет: как правильно сочетать алкоголь и блюда новогоднего стола
- Совершить подвиг и сойти с ума: какое кино смотреть в новогодние праздники