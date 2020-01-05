Как новый: Санту починили и вернули на набережную Сухума

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Голову Санта-Клауса нашли в столичном парке и вернули владельцам, Санта вновь занял свое место в новогодней инсталляции на набережной Сухума.

Как рассказали сотрудники гостиницы "Ориенталь", у которой стоял сказочный персонаж в окружении оленей, они самостоятельно починили Санту и поставили его обратно.

Ежегодно территория, прилегающая к гостинице "Ориенталь" на набережной Сухума, украшается к новогодним праздникам инсталляцией из упряжки с оленями и Санты.

Как рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия художники, продающие картины на набережной, инцидент произошел ранним утром 1 января. Злоумышленников не испугали ни таблички, предупреждающие об электрическом напряжении, ни камеры, установленные по всему периметру.

В администрации гостиницы "Ориенталь" не стали разбираться, кто оставил Санта-Клауса без головы. Инсталляцию решили демонтировать и убрать в склад. Позже, голову куклы нашли в парке Славы и вернули сотрудникам гостиницы.

Читайте также: