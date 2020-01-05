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Как новый: Санту починили и вернули на набережную Сухума

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Неизвестные обезглавили скульптуру Санта-Клауса у гостиницы "Ориенталь" на набережной Сухума ранним утром 1 января.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Голову Санта-Клауса нашли в столичном парке и вернули владельцам, Санта вновь занял свое место в новогодней инсталляции на набережной Сухума.

Как рассказали сотрудники гостиницы "Ориенталь", у которой стоял сказочный персонаж в окружении оленей, они самостоятельно починили Санту и поставили его обратно.

© Sputnik
Здесь был Санта: таинственное исчезновение новогоднего символа в Сухуме

Ежегодно территория, прилегающая к гостинице "Ориенталь" на набережной Сухума, украшается к новогодним праздникам инсталляцией из упряжки с оленями и Санты.

Как рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия художники, продающие картины на набережной, инцидент произошел ранним утром 1 января. Злоумышленников не испугали ни таблички, предупреждающие об электрическом напряжении, ни камеры, установленные по всему периметру.

В администрации гостиницы "Ориенталь" не стали разбираться, кто оставил Санта-Клауса без головы. Инсталляцию решили демонтировать и убрать в склад. Позже, голову куклы нашли в парке Славы и вернули сотрудникам гостиницы.

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Теги:
Санта-Клаус, Новый Год, набережная, Сухум, Абхазия


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