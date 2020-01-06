Рождество по-абхазски: божественная литургия и свечка для усопших

О том, как в Абхазии православные христиане отмечают Рождество, какие традиционные элементы привнесли абхазы в этот праздник и почему нельзя ставить свечку 7 января, читайте в материале Sputnik.

В ночь на 7 января православные абхазы отмечают один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Все верующие смогут перед службой, в 22:00, исповедоваться и затем причаститься Святых Христовых Тайн на праздничной Божественной Литургии, которая начнется в 23:00 в Сухумском кафедральном соборе.

Sputnik

Этнолог, доктор исторических наук Валерий Бигуаа рассказал, что в этот христианский праздник абхазы привнесли свои традиционные элементы: накрывают праздничный стол и зажигают свечу по усопшим. Таким образом они отдают дань покойникам.

"Абхазы боялись, что покойник мог забрать кого-нибудь из живых, поэтому ставили свечку и в Рождество, и на Пасху, и на Успение Богородицы. Наверное, нет праздника, когда абхазы не ставили бы свечку, – объяснил Бигуаа. – Это называется анимизм – вера в существование души и духов. Абхазы считают, что после ухода человека из жизни остается его душа. И поэтому считается, что нужно отдавать должное душе".

Ученый считает, что эта традиция была перенята из другого абхазского праздника – Лымда, который по старому календарю предшествовал Рождеству и отмечался 21 декабря – в день зимнего солнцестояния.

"Раньше абхазы отмечали Рождество 25 декабря. Ему предшествовал праздник Лымда. Смена природного явления не могла не волновать древнего абхаза, как и любого другого древнего человека. Боязнь потери источника света и тепла заставляла его молиться за солнце. Именно в тот период далекие предки абхазов делали все, что от них зависело, чтобы солнце вернулось. Они собирали дрова и в канун зимнего солнцестояния создавали открытые очаги, топили, чтобы "солнце грелось". Этот день связан с Рождеством, это и есть Новый год", – отметил Бигуаа.

Абхазский ученый Арда Ашуба заметил, что в Абхазии всегда почитался усопший, и до сих пор нет единого мнения насчет того, когда накрывать поминальные столы для усопших – на Рождество, Пасху или Успение Пресвятой Богородицы.

"В старину даже верили, что он в один день "встанет", как говорят абхазы "дгылоит". На Кьырса ( Рождество - абх.) и Пасху накрывают стол, зажигают свечу в доме, в горящие угли сыплют куски воска, чтобы все пропахло им. Кьырса очень много значит в жизни абхазов, когда девушка создавала семью, ей с собой — отдавали "адзатв" (священное жертвенное животное - прим.), которому надрезали ухо. Если в будущем от коровы рождалась телочка, ее не трогали, а бычка в день Рождества закалывали. Мясо не солили, не продавали, приглашали гостей и в тот же день съедали", – пояснил Ашуба.

Не по канону

Однако по церковным канонам в Рождество Христово нельзя зажигать свечу. Как отметил священнослужитель отец Никита (Адлейба), во имя усопших накрывать стол в этот день не надо. В этот день Спаситель мира родился, и это радость и ликование.

"Мы должны мысленно перенестись на более чем две тысячи лет назад в иудейский Вифлеем, где родился Спаситель Иисус Христос. В наших душах ежеминутно должен Христос рождаться", – считает священнослужитель.

Великий двунадесятый праздник Рождества Христова отмечается в православных храмах Абхазии 7 января. Верующие Абхазии готовятся к празднику сорокадневным постом. В ночь с 6 на 7 января в храмах Абхазии проходит Божественная литургия.

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем, чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме в связи с переписью все места в гостиницах были заняты, Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. Когда же они там расположились, Марии наступило время родить.

Среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях". И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда Ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. И, поспешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Пастухи рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

Ашуба: у абхазов особое отношение к христианским праздникам>>

В это время, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Следуя за путеводной звездой, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились новорожденному Спасителю и принесли дары Востока: золото, ладан и смирну.

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