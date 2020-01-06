Арестован третий подозреваемый по делу об убийстве на набережной Сухума

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Сухумский городской суд арестовал до 3 марта 2020 года еще одного подозреваемого по делу об убийстве на набережной Сухума, Аслана Блабба. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.
Ранее 2 января 2020 года в отношении Дато Ахалая и 15 декабря 2019 года в отношении Демура Ахалая Сухумским городским судом также избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
В 2001 году Аслан Блабба был осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия и угон автотранспортного средства к восьми годам лишения свободы, а освобожден 31 декабря 2003 года в связи с амнистией.
В 2011 году Блабба задерживался по подозрению в совершении разбойного нападения в селе Кутол Очамчырского района на директора Кутольской чайной фабрики Романа Чкадуа. Тогда машину Чкадуа обстреляли и похитили у него один миллион 927 тысяч рублей, предназначенных для выплаты заработной платы рабочим.
Группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров в центре Сухума 22 ноября 2019 года.
В результате погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба, также спустя 12 дней в больнице умерла еще одна пострадавшая - сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава. Еще два человека получили легкие ранения во время стрельбы на набережной.
9 декабря прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа.
Громкое преступление стало причиной отставок в силовом блоке страны, своих постов лишились, в частности, глава МВД Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.
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