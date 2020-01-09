Виртуальная война: танкисты ЮВО в Абхазии тренируются на компьютерных тренажерах

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Танкисты российской военной базы в Абхазии интенсивно тренируются на современных компьютерных танковых тренажерах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Тренажеры создают реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 мишеней: танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.
На мониторах перед обучающимися отображаются наземные и воздушные цели, размеры которых изменяются пропорционально их движению и отдаленности.
Кроме того, программное обеспечение тренажеров позволяет инструкторам автоматически фиксировать ошибки обучаемых, поддерживать с ними связь и моделировать обстановку боя.
Наличие современных тренажеров позволяет военнослужащим учиться и совершенствовать боевую выучку без затрат моторесурсов и боеприпасов.
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