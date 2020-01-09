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Виртуальная война: танкисты ЮВО в Абхазии тренируются на компьютерных тренажерах

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200109/1029171595/Virtualnaya-voyna-tankisty-YuVO-v-Abkhazii-treniruyutsya-na-kompyuternykh-trenazherakh.html

Виртуальное боевое пространство формирует "картинку" с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Танкисты российской военной базы в Абхазии интенсивно тренируются на современных компьютерных танковых тренажерах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Учения танковых и мотострелковых подразделений ЮВО
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Тренажеры создают реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 мишеней: танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

На мониторах перед обучающимися отображаются наземные и воздушные цели, размеры которых изменяются пропорционально их движению и отдаленности.

Кроме того, программное обеспечение тренажеров позволяет инструкторам автоматически фиксировать ошибки обучаемых, поддерживать с ними связь и моделировать обстановку боя.

Наличие современных тренажеров позволяет военнослужащим учиться и совершенствовать боевую выучку без затрат моторесурсов и боеприпасов.

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Теги:
танки, Абхазия, Южный военный округ


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