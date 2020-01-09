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Рауль Хаджимба

Хаджимба: при необходимости в стране будет введено чрезвычайное положение

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
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Все органы государственной власти работают в штатном режиме, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы, сообщил глава государства Рауль Хаджимба.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии.

Отмечается, что подобное развитие событий уже обговорили на Совете Безопасности, по итогам которого и было сделано заявление главы государства.

Глава государства обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

"Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства", - говорится в обращении.

Ранее в эфире Абхазского гостелевидения президент заявил, что

С утра 9 января у здания Администрации президента началась масштабная акция протеста оппозиции с требованием признать результаты президентских выборов в Абхазии недействительными. Часть митингующих захватила здание Администрации.

Митингующие потребовали собрать внеочередное заседание Парламента и признать недействительными итоги президентских выборов в Абхазии. В настоящее время проходит внеочередное заседание Парламента.

Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)


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