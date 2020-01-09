Посольство России рекомендовало избегать места протестов в Сухуме

Сторонники оппозиции собрались на митинг в Сухуме в четверг 9 января с требованием признать незаконными результаты прошедших в сентябре президентских выборов.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Посольство России в Абхазии сообщило, что следит за развитием ситуации в Сухуме в связи со штурмом здания Администрации президента сторонниками оппозиции.

"Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов", - говорится в сообщении.

Митингующие требуют проведения новых президентских выборов в Абхазии.

Примерно к 13:00 участники акции начали собираться на площади перед Абхазским драматическим театром с намерением ждать решения кассационной инстанции Верховного суда Абхазии по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа.

На месте наблюдались стычки между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов. К 13:30 участники акции сломали входные двери, разбили практически все окна на первом этаже здания и стали пытаться проникнуть внутрь.

Вскоре митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице. После захвата Администрации столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов стихли.

Депутаты Народного Собрания Абхазии собрались в Парламенте, чтобы обсудить ситуацию вокруг Администрации президента.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. За Алхаса Квициния, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Лидер партии "Амцахара" не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

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