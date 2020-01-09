Затулин: Абхазии следует избежать дестабилизации

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками дал оценку политическому кризису в Абхазии.

С утра 9 января у здания Администрации президента началась масштабная акция протеста оппозиции с требованием признать результаты президентских выборов в Абхазии недействительными. Часть митингующих захватила здание Администрации.

Sputnik, Лев Рыжков

"Прежде всего это раскол и разлад внутри элит, - полагает депутат Константин Затулин. - И это, безусловно, является следствием президентских выборов в сентябре прошлого года, итоги которых оппозиция не признала и продолжила протестовать против итогов этих выборов, используя, в частности, судебные процедуры. На сегодняшний день было назначено второе заседание по протесту оппозиции. Хотя, будучи наблюдателем на этих выборах, я могу сказать, что, по крайней мере, в момент самих выборов серьезных нарушений не было".

Тем не менее, по словам Затулина, приходится признать, что выборы раскололи Абхазию пополам.

"Впервые за время существования независимого абхазского государства выборы президента пришлось проводить в два тура, - констатирует депутат. - Оппозиция убедила себя, что победа во втором туре ей гарантирована. Но вышло иначе. И это породило всю последующую череду событий. В Абхазии есть достаточно определенная группа недовольных итогами выборов и переизбранием Рауля Хаджимба".

За прошедшие месяцы власти в Абхазии не удалось найти пути к какому-то компромиссу с оппозицией, констатировал российский парламентарий.

"Хотя попытки со стороны президента Абхазии были, - отметил Константин Затулин. - В частности, Рауль Хаджимба предлагал Алхасу Квициния – своему оппоненту на выборах – войти в правительство на правах вице-премьера. Но сам по себе Квициния, как мне кажется, в этой ситуации является "заложником" оппозиции. Кстати, он не проявляет такой уж активности в этих событиях".

По словам Константина Затулина, события и эмоции перехлестнули через край и стали напоминать последние дни нахождения у власти предыдущего президента страны Александра Анкваба.

"Сейчас назревает попытка провести некое повторение тех событий, повторить их с несколько иным составом участников, - отметил депутат Госдумы РФ. - Партия бывшего президента Александра Анкваба высказалась за отставку Рауля Хаджимба. Сейчас заседает парламент Абхазии, от которого многое будет зависеть в этой ситуации. Конечно, я категорический противник того, чтобы власть в Абхазии уходила в результате какого-то переворота и под давлением. Если для этого есть основания, должны быть применимы другие процедуры. Но, насколько я понимаю, сейчас ситуация осложняется тем, что у Хаджимба есть не только противники, но и союзники. И они тоже могут прийти в движение".

Все эти факторы, по словам российского политика, чреваты серьезной дестабилизацией, которую следовало бы избежать.

"Политический кризис в республике связан с тем, что целый ряд давно назревших решений в экономике и политике, откладывался в долгий ящик, - сказал Константин Затулин. - Хочу заметить, что здесь виноваты не только власти. К оппозиции – тоже могут выдвигаться претензии. Потому что очень часто оппозиция, используя разные парламентские и непарламентские методы, блокировала те решения, которые давным-давно могли бы быть приняты. Я имею в виду, прежде всего, решения в экономике, культурной сфере, связанные с проблемами, которые в Абхазии носят, к сожалению, застарелый характер и не дают ей развиваться теми темпами, которыми она развиваться достойна".

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. За Алхаса Квициния, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Лидер партии "Амцахара" не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

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