Митинг, штурм и требование отставки: главное об акции оппозиции в Сухуме

Днем у здания Администрации президента Абхазии собрались порядка тысячи сторонников оппозиции, акция переросла в беспорядки. К восьми вечера депутаты Парламента Абхазии подготовили проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента.

Как развивались события вокруг Верховного суда, здания Администрации президента и Парламента Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Суд и штурм Администрации президента

9 января в Верховном суде Абхазии началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа. Он оспаривает решение суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии, которые состоялись в сентябре 2019 года. С утра здание суда охранялось сотрудниками СОБРа.

Адвокат истца Инга Габилая заявила об отводе судьи Романа Кварчия в виду его личной заинтересованности в рассмотрении дела. Cуд ходатайство удовлетворил. Срок повторного рассмотрения жалобы сообщат позже.

В это время на площади у Абхазского драмтеатра стали собираться сторонники оппозиции, которые уже несколько месяцев настаивают на том, что результаты президентских выборов, по которым избранным считается Рауль Хаджимба, необходимо пересмотреть и назначить новые выборы.

Собравшиеся у здания суда предложили Алхасу Квициниа присоединиться к акции протеста.

"Всех политиков и депутатов я прошу, пойдемте там, где народ, оставьте эту "движуху" (заседание в суде – прим.)", – обратился к лидеру политической партии "Амцахара" один из организаторов митинга Ахра Авидзба.

К 13:15 участники акции протеста от площади у драмтеатра переместились к зданию Администрации президента, где на тот момент уже собрались порядка тысячи человек.

Вскоре акция протеста переросла в беспорядки. На месте начались локальные стычки между митингующими и правоохранительными органами.

Сторонники оппозиции начали предпринимать попытки штурма Администрации, начали выбивать окна и ломать входные двери.

Участники акции предприняли попытки войти внутрь здания. Поначалу сотрудникам правоохранительных органов удавалось не впускать в Администрацию митингующих.

Но после двухчасовых неудачных попыток, к 14:30 нескольким десяткам активистов все же удалось через разбитые окна проникнуть в здание. Те, кто смог зайти в Администрацию, из окон третьего этажа призвали остальных участников акции, стоящих на улице, не наносить ущерб имуществу внутри здания, когда те зайдут внутрь.

К 15:00 митингующие захватили Администрацию президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице. Столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов стихли.

Представители официальной власти и силовых структур заявлений по ситуации не делали и комментировать происходящее Sputnik Абхазия отказались.

Экс-кандидат в президенты Алхас Квициниа прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он считает, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо подключить депутатский корпус.

"Если ситуация вообще выйдет из под контроля, то мы окончательно потеряем свое государство. Этого нельзя допускать. Пусть депутаты выскажут свое мнение", – сказал Квициниа.

В связи с событиями в столице сделало заявление Посольство России в Абхазии, которое призвало россиян избегать места протестов в Сухуме.

"Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов", - отметили в посольстве.

Рауль Хаджимба: сохраняйте спокойствие

Вечером 9 января в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности с участием президента Рауля Хаджимба.

По итогам встречи секретарь Совбеза Мухаммед Килба рассказал корреспонденту Sputnik, что президент Рауль Хаджимба дал ему поручение, но какое именно Килба не стал уточнять. А начальник Администрации президента Беслан Барциц отказался что-либо комментировать корреспондентам Sputnik Абхазия.

Позже сам президент сделал заявление через СМИ. Хаджимба назвал сегодняшние события у Администрации попыткой госпереворота.

Президент рассказал об итогах встречи Совбеза. Он обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хаджимба отметил, что в случае необходимости в стране введут чрезвычайное положение, подобное развитие событий обговорили на Совете Безопасности.

"Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", – говорится в обращении главы государства.

Требование оппозиции: отставка президента

Участники акции протеста в Сухуме призвали парламентариев собраться на экстренное внеочередное заседание. Они также потребовали от народных избранников проведения новых президентских выборов.

В интервью Sputnik Абхазия депутат Илья Гуния рассказал, что парламентарии соберутся для обсуждения ситуации вокруг Администрации президента.

Собравшиеся у Парламента сторонники оппозиции заблокировали вход в здание и стали дожидаться начала внеочередного заседания депутатов.

Вскоре после начала внеочередного заседания Парламента спикера Валерия Кварчия увели врачи.

В Центральной Республиканской больнице корреспонденту Sputnik сообщили, что состояние Валерия Кварчия нормальное. По какой причине спикер попал в больницу, главврач ЦРБ Аполлон Гургулия отказался комментировать.

К 19:00 ситуация у Администрации президента Абхазии оставалась спокойной, хотя участники акции оставались у здания. К собравшимся вышел один из организаторов митинга Ахра Авидзба. Он рассказал, что главным требованием к Парламенту по-прежнему остается назначение новых выборов.

Вечером 9 января в Абхазию прибыл лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания. Сначала он встретился с участниками акции протеста у здания Администрации, а затем присоединился к экстренному заседанию в Парламенте.

Депутаты делегировали к Раулю Хаджимба пятерых своих представителей. К 19:40 делегаты вернулись в Парламент. Президент выслушал требования митингующих и сказал, что пока не готов дать окончательный ответ и будет думать, как разрядить ситуацию.

К 20:00 депутаты Парламента Абхазии подготовили проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента. Голосование по данному проекту должно пройти на следующей сессии Народного собрания, дату проведения сессии депутаты назначат сегодня.

Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

Читайте также: