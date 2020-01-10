Митинг, штурм и требование отставки: главное об акции оппозиции в Сухуме

Днем у здания Администрации президента Абхазии собрались порядка тысячи сторонников оппозиции, акция переросла в беспорядки. К восьми вечера депутаты Парламента Абхазии подготовили проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента.

Как развивались события вокруг Верховного суда, здания Администрации президента и Парламента Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Суд и штурм Администрации президента

9 января в Верховном суде Абхазии началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа. Он оспаривает решение суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии, которые состоялись в сентябре 2019 года. С утра здание суда охранялось сотрудниками СОБРа.

Адвокат истца Инга Габилая заявила об отводе судьи Романа Кварчия в виду его личной заинтересованности в рассмотрении дела. Cуд ходатайство удовлетворил. Срок повторного рассмотрения жалобы сообщат позже.

В это время на площади у Абхазского драмтеатра стали собираться сторонники оппозиции, которые уже несколько месяцев настаивают на том, что результаты президентских выборов, по которым избранным считается Рауль Хаджимба, необходимо пересмотреть и назначить новые выборы.

Собравшиеся у здания суда предложили Алхасу Квициниа присоединиться к акции протеста.

"Всех политиков и депутатов я прошу, пойдемте там, где народ, оставьте эту "движуху" (заседание в суде – прим.)", – обратился к лидеру политической партии "Амцахара" один из организаторов митинга Ахра Авидзба.

К 13:15 участники акции протеста от площади у драмтеатра переместились к зданию Администрации президента, где на тот момент уже собрались порядка тысячи человек.

Вскоре акция протеста переросла в беспорядки. На месте начались локальные стычки между митингующими и правоохранительными органами.

Сторонники оппозиции начали предпринимать попытки штурма Администрации, начали выбивать окна и ломать входные двери.

Участники акции предприняли попытки войти внутрь здания. Поначалу сотрудникам правоохранительных органов удавалось не впускать в Администрацию митингующих.

Но после двухчасовых неудачных попыток, к 14:30 нескольким десяткам активистов все же удалось через разбитые окна проникнуть в здание. Те, кто смог зайти в Администрацию, из окон третьего этажа призвали остальных участников акции, стоящих на улице, не наносить ущерб имуществу внутри здания, когда те зайдут внутрь.

К 15:00 митингующие захватили Администрацию президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице. Столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов стихли.

Представители официальной власти и силовых структур заявлений по ситуации не делали и комментировать происходящее Sputnik Абхазия отказались.

Экс-кандидат в президенты Алхас Квициниа прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он считает, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо подключить депутатский корпус.

"Если ситуация вообще выйдет из-под контроля, то мы окончательно потеряем свое государство. Этого нельзя допускать. Пусть депутаты выскажут свое мнение", – сказал Квициниа.

В связи с событиями в столице сделало заявление Посольство России в Абхазии, которое призвало россиян избегать места протестов в Сухуме.

"Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов", - отметили в посольстве.

Рауль Хаджимба: сохраняйте спокойствие

Вечером 9 января в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности с участием президента Рауля Хаджимба.

По итогам встречи секретарь Совбеза Мухаммед Килба рассказал корреспонденту Sputnik, что президент Рауль Хаджимба дал ему поручение, но какое именно Килба не стал уточнять. А начальник Администрации президента Беслан Барциц отказался что-либо комментировать корреспондентам Sputnik Абхазия.

Позже сам президент сделал заявление через СМИ. Хаджимба назвал сегодняшние события у Администрации попыткой госпереворота.

Президент рассказал об итогах встречи Совбеза. Он обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хаджимба отметил, что в случае необходимости в стране введут чрезвычайное положение, подобное развитие событий обговорили на Совете Безопасности.

"Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", – говорится в обращении главы государства.

Требование оппозиции: отставка президента

Участники акции протеста в Сухуме призвали парламентариев собраться на экстренное внеочередное заседание. Они также потребовали от народных избранников проведения новых президентских выборов.

В интервью Sputnik Абхазия депутат Илья Гуния рассказал, что парламентарии соберутся для обсуждения ситуации вокруг Администрации президента.

Собравшиеся у Парламента сторонники оппозиции заблокировали вход в здание и стали дожидаться начала внеочередного заседания депутатов.

Вскоре после начала внеочередного заседания Парламента спикера Валерия Кварчия увели врачи.

В Центральной Республиканской больнице корреспонденту Sputnik сообщили, что состояние Валерия Кварчия нормальное. По какой причине спикер попал в больницу, главврач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба отказался комментировать.

К 19:00 ситуация у Администрации президента Абхазии оставалась спокойной, хотя участники акции оставались у здания. К собравшимся вышел один из организаторов митинга Ахра Авидзба. Он рассказал, что главным требованием к Парламенту по-прежнему остается назначение новых выборов.

Вечером 9 января в Абхазию прибыл лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания. Сначала он встретился с участниками акции протеста у здания Администрации, а затем присоединился к экстренному заседанию в Парламенте.

Решение депутатов

Депутаты делегировали к Раулю Хаджимба пятерых своих представителей. К 19:40 делегаты вернулись в Парламент. Президент выслушал требования митингующих и сказал, что пока не готов дать окончательный ответ и будет думать, как разрядить ситуацию.

К 20:00 депутаты Парламента Абхазии подготовили проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента. "За" проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.

Позже пресс-служба главы государства прокомментировала решение абхазских парламентариев, заявив, что принятое депутатами постановление может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны.

В заявлении также отмечается, что для достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Хаджимба считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров.

Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

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