Приезд Нургалиева и новые выборы: главное о ситуации в Абхазии

Кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК по итогам второго тура президентских выборов в Абхазии и постановила назначить новые выборы.

Чем закончился второй день протестных акций в Абхазии, читайте в материале.

Как все начиналось

Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Сотни протестующих взяли здание Администрации президента штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

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Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

День второй

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. Часть из них заблокировала вход в здание, а также проходы через разбитые окна.

Территорию вокруг президентского дворца охраняля сотрудники МВД и СОБР. Министр внутренних дел Раули Смыр в интервью Sputnik рассказал, что главная задача сотрудников правоохранительных органов – не допустить столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти.

К 8:15 к Кабинету министров на работу прибыл премьер-министр Валерий Бганба, но митингующие не впустили его в здание, заблокировав вход. Премьеру пришлось уехать. Позже в интервью Sputnik Бганба сообщил, что Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности, хотя и не в полном объеме.

Секретарь Совета безопасности Мухамед Килба в интервью Sputnik, комментируя события в стране, не исключил сценария силового развития событий в Сухуме. Он отметил, что выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено.

Председатель Совбеза добавил, что известно о взломе кабинетов во дворце президента и вскрытии оружейной комнаты. Ведутся переговоры о возврате оружия. Пять единиц огнестрельного оружия уже удалось вернуть.

Один из организаторов митинга Ахра Авидзба опроверг заявление Килба о том, что оружейная комната была вскрыта и разграблена оппозицией. Он также назвал условия прекращения акций.

"У нас одна точка зрения – мы хотим, чтобы соблюдалась Конституция, где написано, как должны состояться президентские выборы. Они не состоялись. Назначение внеочередных выборов главы государства – это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же "ногами вперед", по-другому никак", - подчеркнул Авидзба.

К 12:30 у здания Кабинета министров стали собираться сторонники власти, а также люди, неравнодушные к происходящему в стране.

В 13:00 к собравшимся обратился первый вице-премьер правительства Даур Аршба. Он объявил, что митинг в поддержку действующей власти будет в 15:00 и попросил обзвонить своих родственников и знакомых, чтобы те присоединились к акции.

Митинг сторонников президента Рауля Хаджимба начался немного позже назначенного времени. Часть сторонников действующей власти нахоилась у здания Верховного суда, где днем продолжилось рассмотрение жалобы экс-кандидата в президента Алхаса Квициниа.

Позже секретарь Общественной палаты Даниил Убирия сообщил, что Рауль Хаджимба и представители оппозиции согласились на встречу при посредничестве членов Общественной палаты в пятницу 10 января.

Вечером в республику также прибыл заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев в составе российской делегации представителей силовых и правоохранительных структур. Он провел встречу с президентом Абхазии, детали которой не сообщаются.

В Совбезе Абхазии подчеркнули, что консультативные встречи абхазских властей с Нургалиевым и российской делегацией продолжаться в субботу и воскресенье.

Решение суда и исход второго дня.

Слушание кассационной коллегии Верховного суда проходило в составе судей Темура Тарба, Екатерины Онищенко и Лии Адлейба. На заседание пришли истец Алхас Квициниа, его представитель – юрист Инга Габилая, сторона ответчика – прокуроры Даур Амичба и Елена Читанава. На рассмотрение жалобы не явились представители ответчика: адвокаты Кристина Габелия, Марина Тания, представитель ЦИК Дмитрий Шамба и юрист Гиви Габния, а также представитель президента Валерий Агрба. Все они были уведомлены о дате и времени слушания.

Суд заседал с перерывами в течение всего дня. К 21:40 было оглашено решение о признании незаконным решения ЦИК о результатах прошедших в сентябре повторных выборов главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии. Решение вступает в силу с момента его оглашения.

В пресс-службе Хаджимба заявили, что решение кассационной инстанции Верховного суда было вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Действующий глава государства намерен обжаловать решение в Президиум Верховного суда.

По словам представителя ответчика в суде от ЦИК Гиви Габния, новые выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев. Он добавил, что до проведения очередных президентских выборов, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

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Однако представители оппозиции и митингующих от своего основного требования не отказались и заявили, что акция протеста не будет прекращена, а здание Администрации будет осаждено до тех пор, пока действующий глава государства не сложит с себя полномочия. При этом лидер оппозиции Аслан Бжания отметил, что обязанности президента до проведения выборов может исполнять спикер Парламента.

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