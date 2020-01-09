"Непростая ситуация": Хаджимба выступил с обращением к народу

Глава государства в эфире государственного телевидения обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
"Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства", - говорится в обращении.
Митингующие потребовали собрать внеочередное заседание Парламента и признать недействительными итоги президентских выборов в Абхазии. В настоящее время проходит внеочередное заседание Парламента.
Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>
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