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"Непростая ситуация": Хаджимба выступил с обращением к народу

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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в стране будет введено чрезвычайное положение.

Глава государства в эфире государственного телевидения обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

"Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства", - говорится в обращении.

© Sputnik
Участники митинга в Сухуме потребовали проведения новых выборов президента
С утра 9 января у здания Администрации президента началась масштабная акция протеста оппозиции с требованием признать результаты президентских выборов в Абхазии недействительными. Часть митингующих захватила здание Администрации.

Митингующие потребовали собрать внеочередное заседание Парламента и признать недействительными итоги президентских выборов в Абхазии. В настоящее время проходит внеочередное заседание Парламента.

Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
Теги:
Сухум, Абхазия, Рауль Хаджимба


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