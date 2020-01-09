"Непростая ситуация": Хаджимба выступил с обращением к народу

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в стране будет введено чрезвычайное положение.

Глава государства в эфире государственного телевидения обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

"Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства", - говорится в обращении.

С утра 9 января у здания Администрации президента началась масштабная акция протеста оппозиции с требованием признать результаты президентских выборов в Абхазии недействительными. Часть митингующих захватила здание Администрации.

Митингующие потребовали собрать внеочередное заседание Парламента и признать недействительными итоги президентских выборов в Абхазии. В настоящее время проходит внеочередное заседание Парламента.

Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

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