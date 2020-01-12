Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Заседание Центральной избирательной комиссии Абхазии по вопросу о назначении даты выборов президента проходит в воскресенье 12 января.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Центризбирком Абхазии объявил 22 марта днем выборов главы государства на брифинге в воскресенье 12 января, передает корреспондент Sputnik из ЦИКа.

Как уточнил председатель ЦИК Тамаз Гогия, это решение было принято практически единогласно членами Центризбиркома. Кроме того, в ЦИК отметили, что, согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

На заседании также был поставлен вопрос об избрании председателя Центризбиркома страны, и единогласным решением членов комиссии на должность был переизбран Тамаз Гогия.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

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