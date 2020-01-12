Посредничество Нургалиева и ультиматум протестующих: главное о ситуации в Абхазии

Кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК по итогам второго тура президентских выборов в Абхазии и постановила назначить новые выборы.

Чем закончился третий день протестных акций в Абхазии, читайте в материале.

Как все начиналось

Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Сотни протестующих взяли здание Администрации президента штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

День второй

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. Часть из них заблокировала вход в здание, а также проходы через разбитые окна.

Территорию вокруг президентского дворца охраняли сотрудники МВД и СОБР. Министр внутренних дел Раули Смыр в интервью Sputnik рассказал, что главная задача сотрудников правоохранительных органов – не допустить столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти.

К 8:15 к Кабинету министров на работу прибыл премьер-министр Валерий Бганба, но митингующие не впустили его в здание, заблокировав вход. Премьеру пришлось уехать. Позже в интервью Sputnik Бганба сообщил, что Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности, хотя и не в полном объеме.

Секретарь Совета безопасности Мухамед Килба в интервью Sputnik, комментируя события в стране, не исключил сценария силового развития событий в Сухуме. Он отметил, что выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено.

Председатель Совбеза добавил, что известно о взломе кабинетов во дворце президента и вскрытии оружейной комнаты. Ведутся переговоры о возврате оружия. Пять единиц огнестрельного оружия уже удалось вернуть.

Один из организаторов митинга Ахра Авидзба опроверг заявление Килба о том, что оружейная комната была вскрыта и разграблена оппозицией. Он также назвал условия прекращения акций.

"У нас одна точка зрения – мы хотим, чтобы соблюдалась Конституция, где написано, как должны состояться президентские выборы. Они не состоялись. Назначение внеочередных выборов главы государства – это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же "ногами вперед", по-другому никак", - подчеркнул Авидзба.

К 12:30 у здания Кабинета министров стали собираться сторонники власти, а также люди, неравнодушные к происходящему в стране.

В 13:00 к собравшимся обратился первый вице-премьер правительства Даур Аршба. Он объявил, что митинг в поддержку действующей власти будет в 15:00 и попросил обзвонить своих родственников и знакомых, чтобы те присоединились к акции.

Митинг сторонников президента Рауля Хаджимба начался немного позже назначенного времени. Часть сторонников действующей власти нахоилась у здания Верховного суда, где днем продолжилось рассмотрение жалобы экс-кандидата в президента Алхаса Квициниа.

Позже секретарь Общественной палаты Даниил Убирия сообщил, что Рауль Хаджимба и представители оппозиции согласились на встречу при посредничестве членов Общественной палаты в пятницу 10 января.

Вечером в республику также прибыл заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев в составе российской делегации представителей силовых и правоохранительных структур. Он провел встречу с президентом Абхазии, детали которой не сообщаются.

В Совбезе Абхазии подчеркнули, что консультативные встречи абхазских властей с Нургалиевым и российской делегацией продолжатся в субботу и воскресенье.

Решение суда и исход второго дня

Слушание кассационной коллегии Верховного суда проходило в составе судей Темура Тарба, Екатерины Онищенко и Лии Адлейба. На заседание пришли истец Алхас Квициниа, его представитель – юрист Инга Габилая, сторона ответчика – прокуроры Даур Амичба и Елена Читанава. На рассмотрение жалобы не явились представители ответчика: адвокаты Кристина Габелия, Марина Тания, представитель ЦИК Дмитрий Шамба и юрист Гиви Габния, а также представитель президента Валерий Агрба. Все они были уведомлены о дате и времени слушания.

Суд заседал с перерывами в течение всего дня. К 21:40 было оглашено решение о признании незаконным решения ЦИК о результатах прошедших в сентябре повторных выборов главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии. Решение вступает в силу с момента его оглашения.

В пресс-службе Хаджимба заявили, что решение кассационной инстанции Верховного суда было вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Действующий глава государства намерен обжаловать решение в Президиум Верховного суда.

По словам представителя ответчика в суде от ЦИК Гиви Габния, новые выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев. Он добавил, что до проведения очередных президентских выборов, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

Однако представители оппозиции и митингующих от своего основного требования не отказались и заявили, что акция протеста не будет прекращена, а здание Администрации будет осаждено до тех пор, пока действующий глава государства не сложит с себя полномочия.

При этом лидер оппозиции Аслан Бжания отметил, что обязанности президента до проведения выборов может исполнять спикер Парламента.

День третий

Встреча лидера оппозиции, депутата Народного Собрания Аслана Бжания с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба состоялась в субботу 11 января в здании Парламента республики.

По итогам встречи Бганба и Бжания, сторонам удалось достигнуть договоренности относительно того, что Правительство, госучреждения и аппарат Кабмина должны продолжить работу в привычном режиме.

"С премьер-министром встреча прошла на ноте взаимопонимания, мы обозначили ряд вопрос, решение которых приведет к стабилизации обстановки. Как мне показалось, господин Бганба настроен позитивно", - сказал Бжания.

К полудню стало известно, что депутаты парламента напрвляются в ЦИК, чтобы вручить решение суда. Алхас Квициниа заявил, что представители оппозиции и депутаты вынуждены были лично принести мотивировочную часть решения суда в ЦИК, чтобы "ускорить этот процесс".

Тамаз Гогия отметил, что по протоколу, мотивировочную часть решения кассационной коллегии должен был принести в ЦИК курьер Верховного суда.

Затем ЦИК официально зарегистрировал документ. Оглашение даты новых выборов президента состоится не позже 11 утра понедельника.

К 14:00 СГБ и Генпрокуратура Абхазии рассказали о работе по устанавливлению организаторов массовых беспорядков и погромов в Сухуме.

Как сообщается на сайте СГБ, правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, "направленных на установление и привлечение к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в Сухуме, а также лиц, причастных к хищению находившегося в помещениях служебного оружия". Прокуратура Сухума завела дело по статье "Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества".

К 17:00 стало известно, что Рауль Хаджимба уже готовит апелляцию в Президиум Верховного суда. Об этом сообщил Даур Аршба.

"Мы не признаем решение кассационной коллегии. До этого было другое решение Верховного суда, которое они (оппозиция - прим.) не признали. Рауль Джумкович уже готовит апелляционную жалобу в Президиум Верховного суда", - сказал Аршба. Даур Аршба добавил, что намерения подать в отставку у Рауля Хаджимба пока нет.

В 18:00 вице-президент Аслана Барциц и бывшего вице-президент Виталия Габния прибыли на встречу со сторонниками действующего президента в здании госфилармонии.

"Президент никуда не уходит и в этом нет решения проблемы. Поэтому необходим компромисс. И в этом российская сторона участвует. Рауль Хаджимба готов пойти на новые президентские выборы", - сказал бывший вице-президент Виталий Габния.

Собравшиеся в Госфилармонии сторонники Рауля Хаджимба разошлись к 21:00.

Около полуночи на сайте главы государства появилась информация о том, что Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым. Хаджимба и Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия, а также пути ее нормализации.

В сообщении пресс-службы также говорится, что ранее Нургалиев провел встречи с представителями оппозиции, на которых была отмечена необходимость действовать строго в правовом русле, а также разблокировать комплекс правительственных зданий.

К часу ночи Ахра Авидзба, один из организаторов митинга в Сухуме, рассказал Sputnik, что протестующие не собираются освобождать Администрацию президента, пока действующий глава государства не сложит с себя полномочия, а ЦИК Абхазии не назначит дату повторных выборов президента.

"Наши требования не изменились, Рауль Хаджимба должен сложить полномочия, после мы уйдем из этого здания", - заметил он.

Он также отметил, что Центральная избирательная комиссия должна назначить дату президентских выборов, не дожидаясь понедельника 13 января.

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