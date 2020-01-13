Квициниа: решение о кандидате на выборах президента от оппозиции еще не принято

На прошлых выборах кандидатом от оппозиции был Алхас Квициниа, во втором туре выборов он, как посчитал тогда ЦИК, занял второе место, уступив в гонке Раулю Хаджимба.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Блок оппозиционных сил пока еще точно не решил, кого будет выдвигать в кандидаты в президенты на новых выборах 22 марта, но большая вероятность, что им станет лидер Аслан Бжания, заявил Алхас Квициниа.

"У оппозиции есть лидер - Аслан Бжания. Но, как вы знаете, он восстанавливается после тяжелого отравления. Мы пока не говорили на эту тему. Окончательного решения пока нет. Мы будем совещаться", - сказал корреспонденту Sputnik экс-кандидат в президенты Алхас Квициниа.

По его словам, ситуация в стране уже стабилизировалась, впереди новые выборы.

"Будут новые выборы, посмотрим, кто будет баллотироваться. Ситуация уже стабилизировалась. Сегодня будет заседание Парламента, где будут принимать отставку президента. Это процедурное мероприятие. Прогнозы какие? Будем надеяться на лучшую жизнь", - добавил Квициниа.

Накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 апреля. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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