12:25 13 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.26
  • EUR68.05
Поиск
Срочно:
Алхас Квициния

Квициниа: решение о кандидате на выборах президента от оппозиции еще не принято

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (2)
17 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102787/92/1027879271.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200113/1029231727/Kvitsinia-reshenie-o-kandidate-na-vyborakh-prezidenta-ot-oppozitsii-esche-ne-prinyato--.html

На прошлых выборах кандидатом от оппозиции был Алхас Квициниа, во втором туре выборов он, как посчитал тогда ЦИК, занял второе место, уступив в гонке Раулю Хаджимба.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Блок оппозиционных сил пока еще точно не решил, кого будет выдвигать в кандидаты в президенты на новых выборах 22 марта, но большая вероятность, что им станет лидер Аслан Бжания, заявил Алхас Квициниа.

"У оппозиции есть лидер - Аслан Бжания. Но, как вы знаете, он восстанавливается после тяжелого отравления. Мы пока не говорили на эту тему. Окончательного решения пока нет. Мы будем совещаться", - сказал корреспонденту  Sputnik экс-кандидат в президенты Алхас Квициниа.

По его словам, ситуация в стране уже стабилизировалась, впереди новые выборы.

"Будут новые выборы, посмотрим, кто будет баллотироваться. Ситуация уже стабилизировалась. Сегодня будет заседание Парламента, где будут принимать отставку президента. Это процедурное мероприятие. Прогнозы какие? Будем надеяться на лучшую жизнь", - добавил Квициниа.

Накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 апреля. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

Читайте также:

Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (2)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Встреча на даче, вечерний поход и отставка: главные кадры четвертого дня протестов
ЦИК, переговоры, отставка: чем закончились акции протеста в Сухуме
ЦИК, переговоры, отставка: чем закончились акции протеста в Сухуме
Политический кризис в Абхазии. Хронология событий
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться