Хаджимба подписал заявление о сложении полномочий

Несколько сотен сторонников оппозиции собрались около госдачи президента Абхазии с требованием его добровольной отставки.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Рауль Хаджимба подписал указ о добровольном сложении полномочий президента Абхазии, передает корреспондент Sputnik.

К митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Сергей Шамба и зачитал заявление. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

Люди у Администрации президента с восторгом восприняли новость о том, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия. Они в приподнятом настроении обсуждают, какие дальнейшие действия может предпринять оппозиция, кто будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах и другие актуальные политические вопросы.

Часть протестующих, уже четыре дня удерживающих здание Администрации президента, ранее переместилась к госдаче, где находится президент Рауль Хаджимба.

Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Ранее сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания. Во встрече принимали участие Аслан Барциц, Мухамед Килба, Алхас Квициниа. Переговоры прошли при непосредственном участии российской делегации во главе с Рашидом Нургалиевым.

Бжания рассказал, что он потребовал у Рауля Хаджимба сложения президентских полномочий.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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