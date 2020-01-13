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Политолог: Сурков доволен тем, как разрешился кризис в Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (95)
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Рауль Хаджимба сложил полномочия накануне вечером, после того как несколько сотен сторонников оппозиции собрались около президентской госдачи с требованием его добровольной отставки.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Помощник президента России Владислав Сурков "удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране" и возвращается в Москву, сообщил в своем телеграм-канале политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Чеснаков отметил, что Сурков 12 и 13 января встретился в Сухуме "с лидерами оппозиции Асланом Бжания, Раулем Лолуа, Алахасом Квициния, героем ДНР Ахрой Авидзба".

"С Хаджимба в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в Республике. Практического смысла во встрече с ним не было. Вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку", - написал Чеснаков.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба не будет баллотироваться на пост президента и оспаривать решение суда
Политолог также сообщил, что Сурков надеется, что "практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии".

Накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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Отставка президента Рауля Хаджимба (95)
Теги:
Рауль Хаджимба, митинги, Сухум, Владислав Сурков, Абхазия


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