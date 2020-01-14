"Положительный ответ": Олегу Бушеву оформили вид на жительство в России

Олег Бушев нуждается в пересадке сердца, но у него нет российского гражданства, теперь с временным видом на жительство он сможет получить медицинский полис, по которому его будут бесплатно принимать в поликлиниках и оказывать необходимую медпомощь.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Олегу Бушеву из Абхазии, который нуждается в пересадке сердца, выдали вид на жительства в России, рассказала корреспонденту Sputnik мать Олега, Светлана Бушева.

"Принято положительное решение. Вид на жительство уже есть. По этому документу пока еще нельзя делать операцию по пересадке, но уже можно подавать документы на гражданство. Надеюсь, нам как-то немного раньше это сделают и не придется ждать еще несколько месяцев как минимум", – сказала Бушева.

Теперь Олегу смогут оформить ИНН и СНИЛС, чтобы получить медицинский полис. По словам Светланы Бушевой, теперь Олега смогут бесплатно принимать в поликлиниках и оказывать ему необходимую медицинскую помощь. Полис будет готов в течение недели, по слова Светланы. Это большая помощь, так как часть анализов теперь будут бесплатные для Олега.

19-летний Олег - студент Сухумского индустриального колледжа. В детстве ему был поставлен детстве диагноз ДЦП, но он никак не отличался от своих сверстников.

В мае 2019 года у него возникли проблемы со здоровьем, Олег стал быстро уставать, появилась боль в мышцах. В Республиканской больнице ему ошибочно диагностировали заболевание желудка и больше месяца лечили по неверному диагнозу.

Но проблема Олега была куда серьезнее, оказалось, что у него дилатационная кардиомиопатия - его сердце увеличено в несколько раз и функционирует как сердце пожилого человека.

Сухумские врачи посоветовали вывезти юношу за пределы страны, так как лечить пациентов с таким диагнозом в республике не могут. Молодого человека обследовали в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Речь шла о том, что Олегу необходима пересадка сердца. Однако это оказалось проблемно, так как по российским законам операции подобного рода гражданам других государств не делают.

К ситуации подключился экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, который поручил Министерству иностранных дел взять ситуацию под контроль. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба отправил письмо в МИД России с просьбой оказать содействие в получении гражданства Олегу Бушеву в ускоренном порядке.

Затем к проблеме подключилось Министерство внутренних дел России и в рамках проекта "Не один на один" совместно с RT помогает Олегу получить российское гражданство в кратчайшие сроки.

Процесс пошел: Олегу Бушеву из Абхазии начали оформлять вид на жительство в России>>

Сейчас Олег находится на лечении в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Его состояние значительно улучшилось.

В течение года специалисты будут следить за состоянием пациента. Врачи предупредили семью, что пока говорить об отказе от пересадки сердца рано, возможно, операцию все-таки придется делать.

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