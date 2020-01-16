Подразделения ЮВО в Абхазии проведут стрельбы из "Градов" и "Акаций"

В наступившем году с военнослужащими будут чаще проводить практические занятия для отработки большей слаженности действий.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в 2020 году повысит интенсивность проведения практических занятий на 10%, сообщила пресс-служба ЮВО.

Военнослужащими будет проведено более тысячи занятий и тактических учений с выполнением боевых и контрольных стрельб. Солдаты и офицеры будут совершенствовать навыки стрельбы из штатного вооружения, в том числе орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, самоходных артиллерийских установок "Акация" и реактивных систем залпового огня "Град".

Занятия и учения подразделений будут проводиться на шести совместных полигонах как в Абхазии, так и в Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях. Приоритетной задачей станет совершенствование слаженности действий специальных и боевых подразделений при отражении атак условного противника.

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