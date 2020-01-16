Осенний квартет: выставка четырех художников открылась в Сухуме

Всего на выставке "Поздняя осень" четыре абхазских художника представили более 70 работ, написанных во время совместных пленэров.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Поздняя осень" четырех абхазских художников открылась в ЦВЗ Сухума в четверг 16 января.

Художники Батал Джапуа, Диана Хинтба, Апща Хагба и Саид Возба выставили более 70 своих работ, написанных во время совместных пленэров. В основном они посещали окрестности Сухума, Эшеру, Новый Афон.

"Художники любят осень, потому что у нас буйство красок, красивые пейзажи. В 2019 году в Абхазии осень затянулась, да и сейчас больше присутствуют осенние краски. Мы совершали совместные выезды осенью и зимой. Их результат сегодня представлен на выставке. Такие совместные выезды полезны и удобны. Мы делимся опытом, подсказываем друг другу, как лучше выстроить композицию. Словом, помогаем друг другу", – рассказал Батал Джапуа.

Выставка "Поздняя осень" четырех абхазских художников открылась в ЦВЗ Сухума © Sputnik / Томас Тхайцук

Свои работы представили художники Диана Хинтба, Апща Хагба, Батал Джапуа, Саид Возба © Sputnik / Томас Тхайцук

На картинах - буйство осенних красок © Sputnik / Томас Тхайцук

Каждая работа индивидуальна, со своей историей и настроением © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка продлится до 25 января © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Поздняя осень" четырех абхазских художников открылась в ЦВЗ Сухума

Апща Хагба в 2019 году впервые попробовала себя в этюдах. Результатом пленэров вместе с другими художниками стали десятки картин, но на выставке она представила только 16 из них.

"Было много выездов, соответственно много работ. Просто не все выставляешь. Проходил отбор, – объяснила она. – Каждая картина индивидуальна, у нее своя история, свой день. Какая-то картина удалась легко, над какой-то мучилась долго. Обычно ты рисуешь этюды, чтобы потом их доработать или нарисовать с них другую картину. А во время пленэра цель – за два часа успеть нарисовать".

Самое главное для молодой художницы - то, что ее работы перекликаются с работами коллег.

"Мы писали одно и то же, но по-разному, так как у каждого свое видение, свой почерк", – добавила она.

Выставка "Поздняя осень" в Центральном выставочном зале Сухума продлится до 25 января.

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