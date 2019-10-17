Осенняя традиция: арт-пленэр открылся в Абхазском госуниверситете

В 2019 году в арт-пленэре участвуют более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты Отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. VI Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии-2019" открылся конференцией 17 октября в Абхазском государственном университете.

Темой конференции стали проблемы современного искусства. Председатель Международной организации художников "Апсны-Арт" Нугзар Логуа отметил, что уже сегодня абхазским художникам необходимо осваивать новые форматы.

"Интерактивные технологии позволяют расширить свои профессиональные возможности, особенно начинающим. В современных условиях будущий специалист должен обладать универсальными знаниями, осознавая факт наступления новой человеческой формации. Идет трансформация по всем направлениям искусства, новые технологии диктуют свои условия. Художники давно распахнули все двери искусства, и вышли на улицу, вовлекая в свое творчество массы людей", – сказал он.

Председатель Международной организации художников "Апсны-Арт" отметил, что арт-пленэр, который с 2014 года проходит в Абхазии, стал важной площадкой, на которой художники из разных стран делятся опытом друг с другом.

"Арт-пленэр имеет небольшой, но определенный опыт. Начиналось все это в 2014 году. С тех пор мы приобрели немало новых друзей, с которыми мы общаемся и делимся опытом. Каждый участник для нас очень дорог, он не только оставляет здесь свои картины, но и частичку себя. Предлагаю новый лозунг: "Прогрессивные художники всех стран объединяйтесь", – заявил Нугзар Логуа.

Председатель Международной организации художников "Апсны-Арт" рассказал гостям конференции и о том, как развивается художественное искусство в Абхазии.

"В Абхазии работают детские художественные студии, школы, функционирует Сухумское художественное училище, высшее художественное образование будущие специалисты получают в отделении искусств Абхазского Госуниверситета. Отделение искусств АГУ в 2016 году стало новой вехой в истории абхазского искусства. Сейчас в нем обучается 130 учащихся", – подчеркнул Логуа.

VI Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии-2019" открылся 17 октября. В 2019 году в нем участвуют более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты Отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы.

Художники посетят Сухум, Новый Афон, Гагру, Моквский храм. 24 октября откроется выставка работ, которые были выполнены в рамках VI Международного арт-пленэра "Краски осени Абхазии-2019".

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