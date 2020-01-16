Регистрация для поступления в российские вузы абитуриентов из Абхазии пройдет по-новому

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Регистрация для поступления в вуз России в 2020 году проходит на новом информационном портале, рассказал на радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

"У нас уже работает новый информационный портал, новая информационная система. Она называется http://edu.rs.gov.ru. Она будет заменять Russuia.study, которая больше не имеет права набирать абитуриентов в рамках квоты, выделяемой Российской Федерацией. Поменяли, потому что Russuia.study является коммерческим проектом, он также предлагает платные услуги. А Россотрудничество создает бесплатную систему, она не будет предлагать какие-либо платные услуги абитуриенту. Это важно", – объяснил Кононов.

Принцип работы нового информационного портала такой же, как и на Russuia.study. В последовательности оформления документов ничего не изменилось.

"Мы уже проверили платформу, сделали несколько пробных регистраций. Абхазские студенты уже регистрируются. Очевидно – серьезных отличий в регистрации нет. Мы уже выложили инструкции для граждан и наши контактные данные для консультации. Люди уже активно консультируются, задают свои вопросы. Важно то, что на платформе представлены только те университеты и специальности, которые в текущем году участвуют в рамках квоты. Здесь нет ничего лишнего. Это сделано для удобства", – подчеркнул консультант представительства Россотрудничества в Абхазии.

Подробной информации о том, сколько квот и какие программы доступны для абхазских абитуриентов, поступающих в российские вузы, по словам Кононова, пока нет. Но уже известно одно, в квотах не будет специальностей, которые представлены в Абхазском госуниверситете.

С 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в 2019 году всего на 50.

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