Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 января, погоду Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон. Будет наблюдаться переменная облачность, в субботу местами возможен кратковременный слабый дождь, в воскресенье преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.
Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -1°С +4°С, днем +4°С +9°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное.
Относительная влажность воздуха 60-80%.