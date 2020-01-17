Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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Ахра Авидзба: участники акций в Сухуме готовы возместить ущерб В результате протестных акций, которые прошли у Администрации президента с 9 по 12 января 2020 года, комплексу нанесен ущерб. Сумма, которая потребуется для ремонта правительственных зданий, пока не подсчитана. 1067

Побил собственный рекорд: аэропорт Сочи обслужил 6,7 млн пассажиров за год В 2019 году в международный аэропорт Сочи начали выполнять полеты сразу несколько иностранных авиакомпаний. 19