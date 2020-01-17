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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200117/1029257024/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-.html

Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии составит не выше +9°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 января, погоду Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон. Будет наблюдаться переменная облачность, в субботу местами возможен кратковременный слабый дождь, в воскресенье преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы. 

Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью -1°С +4°С, днем +4°С +9°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Теги:
погода в Абхазии


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