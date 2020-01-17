Шамба: переговоры с Грузией дадут результат после подписания договора о мире

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Сергей Шамба заявил, что для того, чтобы наладить политические контакты с Грузией, необходимо подписать мирный договор.

"Правильно сказано в заявлении МИДа о том, что для того, чтобы наладить политические контакты и получить весомые результаты, необходимо подписать мирный договор и отказаться от политики, когда Абхазию называют оккупированной территорией и хотят представить все так, как будто наши действия продиктованы Россией. У нас с Россией согласованный договор, и мы будем согласно нему действовать. Когда наступит такое время, будет реальный результат. А сейчас говорить о том, что не нужен диалог, глупо. Я не представляю, как это могут говорить умные люди", - сказал Шамба.

По его словам, страны ведут переговоры на различных уровнях со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. В пример политик привел меморандум о неприменении силы и угроз применения силы, подписанный Владиславом Ардзинба и Эдуардом Шеварднадзе в 1997 году, и различные встречи сторон на уровне народной дипломатии.

"Мы соседние страны и, конечно, нужно находить как-то общий язык", - отметил Шамба.

17 января на официальном сайте Министерства иностранных дел Абхазии появилось заявление в связи с "реакцией грузинских должностных лиц относительно предложений о необходимости начала диалога между двумя странами, поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии".

МИД выразил "удивление" информацией "о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной".

В заявлении МИД отметил, что выступает за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции республики, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества.

Тема политического статуса Абхазии не является предметом каких-либо переговоров, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухумом и Тбилиси станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга", - заключили в МИДе.

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