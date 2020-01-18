Российские военнослужащие в Абхазии подвели спортивные итоги 2019-го

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Около трех тысяч военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В программу мероприятий входили различные атлетические и силовые упражнения, военно-прикладные и профессионально-значимые виды спорта, в том числе мини-футбол, гиревой спорт, стрельба из штатного оружия и настольный теннис.
Соревнования были организованы помощником командира базы по физической подготовке капитаном Михаилом Смолиным. Судили соревнования инструкторы по физической подготовке.
Победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены в общем около 150 кубков, памятных призов, а также медалей и грамот.
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