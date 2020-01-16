Плановый сбор: командиры рот и батарей ЮВО провели учения в Абхазии

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Учебно-методический сбор командиров рот и батарей ЮВО прошел на учебных полигонах Гудаута и Цабал в Абхазии, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
"В ходе мероприятий офицеры закрепили знания новейших методик по организации боевой подготовки подчиненных подразделений, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. В частности, военнослужащие получили навыки в уничтожении подземных коммуникаций и заминированных объектов условного противника", - говорится в сообщении.
Всего в плановом мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе противотанковые ракетные комплексы ПТРК "Штурм-С".
Пресс-служба Южного военного округа ранее проинформировала о том, что более двух тысяч военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии прошли комплексную итоговую проверку за 2019 учебный год.
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