Плановый сбор: командиры рот и батарей ЮВО провели учения в Абхазии

Офицеры ЮВО в Абхазии сдали экзамены по всем предметам профессиональной подготовки, в том числе тактические, физические и специальные задачи.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Учебно-методический сбор командиров рот и батарей ЮВО прошел на учебных полигонах Гудаута и Цабал в Абхазии, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе мероприятий офицеры закрепили знания новейших методик по организации боевой подготовки подчиненных подразделений, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. В частности, военнослужащие получили навыки в уничтожении подземных коммуникаций и заминированных объектов условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, командиры отработали нормативы вождения бронетехники и выполнили стрельбы из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т72Б3, пистолетов Макарова и автоматов АК-74.

Всего в плановом мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе противотанковые ракетные комплексы ПТРК "Штурм-С".

Пресс-служба Южного военного округа ранее проинформировала о том, что более двух тысяч военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии прошли комплексную итоговую проверку за 2019 учебный год.

Читайте также: