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Обед по расписанию: военные ЮВО в Абхазии начали подготовку к играм "АрМИ-2020"

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Особое внимание в ходе подготовки подразделений материально-технического обеспечения уделяется организации работы пунктов питания личного состава.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения ЮВО в Абхазии приступили к подготовке к армейским международным играм "АрМИ-2020", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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"В ходе подготовительных мероприятий на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу республики военные тыловики в условиях горно-лесистой и прибрежной местности отрабатывают нормативы по развертыванию специальной техники для организации питания и бытового обслуживания подразделений", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется осваиванию военнослужащими с применением современных прицепных блочно-модульных кухонь КПБМ-150 и организации работы пунктов питания личного состава.

"Полевая кухня оборудована котлами для приготовления первых и вторых блюд, жарочным шкафом, комплектом кухонного инвентаря и посуды в специальном столе-стеллаже, а также помещением для рабочего места повара, обеспечивающим всепогодность ее применения", - отметили в пресс-службе ЮВО.

Всего в подготовке к первым отборочным этапам конкурсов "Полевая кухня", "Специалист ГСМ" и "Специалист вещевой службы" принимают участие более 500 военнослужащих базы, задействовано свыше 70 единиц специальной тыловой военной техники.

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Теги:
Абхазия, Южный военный округ


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