17:50 17 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.53
  • EUR68.54
Поиск

Сорок суток в полях: специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО провели учения в Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102925/48/1029254852.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200117/1029254704/Sorok-sutok-v-polyakh-spetsialisty-radioelektronnoy-borby-YuVO-proveliucheniya-v-Abkhazii.html

Специалисты РЭБ в Абхазии за прошедший год провели около полусотни учений в полевых условиях при полной автономности.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В Абхазии за минувший год военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели около 900 часов занятий по обнаружению и подавлению средств связи и ракетного наведения условного противника, сообщили в пресс-службе ЮВО. 

"В ходе учебы специалисты отрабатывали задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 километров. Военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию машин и систем РЭБ с последующим воздействием на навигационные системы беспилотной авиации противника", - говорится в сообщении.

Занятия проводились с использованием современных технических средств РЭБ, в том числе автоматизированных станций помех "Житель", машин постановки помех "Лава" на автомобилях УАЗ "Патриот", а также уникальных мобильных комплексах "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр".

Все учебные вопросы отрабатывались на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу. Всего специалисты РЭБ в условиях полной автономности на полевых выходах провели более 40 суток.

Читать также: 

Теги:
Южный военный округ, ЮВО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Накрыло пеплом: Филиппины после извержения вулкана Тааль
"Это возмутительно": Лавров прокомментировал претензии Эстонии к Sputnik
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться