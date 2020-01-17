Сорок суток в полях: специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО провели учения в Абхазии

Специалисты РЭБ в Абхазии за прошедший год провели около полусотни учений в полевых условиях при полной автономности.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В Абхазии за минувший год военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели около 900 часов занятий по обнаружению и подавлению средств связи и ракетного наведения условного противника, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"В ходе учебы специалисты отрабатывали задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 километров. Военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию машин и систем РЭБ с последующим воздействием на навигационные системы беспилотной авиации противника", - говорится в сообщении.

Занятия проводились с использованием современных технических средств РЭБ, в том числе автоматизированных станций помех "Житель", машин постановки помех "Лава" на автомобилях УАЗ "Патриот", а также уникальных мобильных комплексах "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр".

Все учебные вопросы отрабатывались на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу. Всего специалисты РЭБ в условиях полной автономности на полевых выходах провели более 40 суток.

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