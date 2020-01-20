Командирский зачет: офицеры ЮВО сдали экзамены по стрельбе в Абхазии

На сборах в условиях горно-лесистой местности командиры взводов выполнили нормативы по огневой, строевой, тактической, специальной подготовке и другим дисциплинам.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Командиры взводов российской военной базы Южного военного округа сдали экзамены по стрельбе из орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ на соборах в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие вели огонь из пистолетов Макарова и автоматов АК-74. Лейтенанты и старшие лейтенанты продемонстрировали навыки экстремального вождения гусеничной и колесной техники, преодолевая на машинах различные естественные препятствия, характерные для рельефа местности республики", - говорится в сообщении пресс-службы.

За время сбора было проведено около 50 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий.

Всего в мероприятиях на полигонах Нагвалоу и Гудаута приняли участие около 500 командиров взводов и военнослужащих ЮВО, обеспечивающих учебный процесс.

"На сборе младшим офицерам разъяснили новые методы по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, соблюдению требований безопасности военной службы и совершенствованию боевой готовности подчиненных подразделений", - добавили в пресс-службе ЮВО.

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