Командирский зачет: офицеры ЮВО сдали экзамены по стрельбе в Абхазии

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Командиры взводов российской военной базы Южного военного округа сдали экзамены по стрельбе из орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ на соборах в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Военнослужащие вели огонь из пистолетов Макарова и автоматов АК-74. Лейтенанты и старшие лейтенанты продемонстрировали навыки экстремального вождения гусеничной и колесной техники, преодолевая на машинах различные естественные препятствия, характерные для рельефа местности республики", - говорится в сообщении пресс-службы.
За время сбора было проведено около 50 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий.
Всего в мероприятиях на полигонах Нагвалоу и Гудаута приняли участие около 500 командиров взводов и военнослужащих ЮВО, обеспечивающих учебный процесс.
"На сборе младшим офицерам разъяснили новые методы по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, соблюдению требований безопасности военной службы и совершенствованию боевой готовности подчиненных подразделений", - добавили в пресс-службе ЮВО.
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