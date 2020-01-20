18:08 20 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.47
  • EUR68.21
Поиск

Командирский зачет: офицеры ЮВО сдали экзамены по стрельбе в Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102927/10/1029271085.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200120/1029271120/Komandirskiy-zachet-ofitsery-YuVO-sdali-ekzameny-po-strelbe-v-Abkhazii.html

На сборах в условиях горно-лесистой местности командиры взводов выполнили нормативы по огневой, строевой, тактической, специальной подготовке и другим дисциплинам.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Командиры взводов российской военной базы Южного военного округа сдали экзамены по стрельбе из орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ на соборах в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие вели огонь из пистолетов Макарова и автоматов АК-74. Лейтенанты и старшие лейтенанты продемонстрировали навыки экстремального вождения гусеничной и колесной техники, преодолевая на машинах различные естественные препятствия, характерные для рельефа местности республики", - говорится в сообщении пресс-службы. 

За время сбора было проведено около 50 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий.

Всего в мероприятиях на полигонах Нагвалоу и Гудаута приняли участие около 500 командиров взводов и военнослужащих ЮВО, обеспечивающих учебный процесс.

"На сборе младшим офицерам разъяснили новые методы по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, соблюдению требований безопасности военной службы и совершенствованию боевой готовности подчиненных подразделений", - добавили в пресс-службе ЮВО.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
От "Сладкой жизни" до "Города женщин": 10 лучших фильмов Феллини
"Сделали маленький шаг вперед": Лавров подвел итоги конференции по Ливии
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться