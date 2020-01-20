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Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо

Ставка на молодые таланты: новый главный тренер ФК "Нарт" поделился планами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200120/1029271629/Stavka-na-molodye-talanty-novyy-glavnyy-trener-FK-Nart-podelilsya-planami.html

Федерация футбола Абхазии сообщила о назначении главным тренером клуба "Нарт" Али Аншба в понедельник 20 января.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Новый главный тренер футбольного клуба "Нарт" Али Аншба будет делать упор в работе на молодых игроков из разных команд, об этом он сказал в беседе с корреспондентом Sputnik.

"В первую очередь нужно узнать, в каких командах играют молодые и талантливые футболисты. Моя тактическая система этого требует. Сегодня у нас состоится первая тренировка, в ходе которой определим, кто на какую позицию подходит. Если не будет хватать футболистов, будем проводить трансфер", - сказал Аншба.

Али Аншба добавил, что за его плечами есть опыт руководства футбольной командой. Он был главным тренером сухумского ФК "Абазг", много лет занимал руководящие должности в турецких футбольных клубах.

Али Аншба родился 14 ноября 1976 года в Турции. Футболом занялся, когда ему было десять лет. Играл в разных профессиональных клубах.

© Sputnik / Акоп Кущян
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В 2001 он окончил факультет физической культуры и спорта по специальности футбольный тренер в Университете Думлупынар в городе Кютахья. С 2002 по 2007 годы Аншба тренировал юношеские команды в Стамбуле. В 2007 году переехал жить на историческую родину в Абхазию. Спустя год начал работать в Федерации футбола республики.

С 2009 по 2014 годы - главный тренер команды "Абазг"-АГУ. В 2010 году был признан лучшим тренером Абхазии.

Его предшественник на должности главного тренера ФК "Нарт" Исмаил Ферас остался работать в структуре клуба, сообщает Федерация футбола Абхазии.

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Теги:
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