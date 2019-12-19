Детский "Нарт" стал обладателем "Кубка Победы" по футболу

Первый Международный турнир по футболу среди команд, состоящих из игроков 2006 года рождения "Кубок Победы" проходил на столичном стадионе "Динамо" с 17 по 19 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Первый международный турнир по футболу среди команд, состоящих из игроков 2006 года рождения "Кубок Победы" выиграл сухумский "Нарт", в решающей игре они встречались со сверстниками из Афона.

В турнире приняли участие команды: Детско-юношеская спортивная школа из города Новый Афон, столичные команды "Нарт" и "Алекс" и гости соревнований – Академия "Заря" из города Луганск.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Первый Международный турнир по футболу "Кубок Победы"

"В данном турнире победитель определяется по количеству набранных очков. Награждаться будут все команды, так как турнир юношеский, чтобы всех отблагодарить за красивую игру, за то, что они занимаются спортом", - сказал главный судья соревнований Виталий Федоренко.

Перед завершающей игрой у команды "Нарт" и ДЮСШ "Афон" было по шесть очков, однако по количеству забитых и пропущенных голов столичную команду вполне устраивала ничья.

Несмотря на свой юный возраст, футболисты показывали содержательную и комбинационную игру, зрители не раз аплодировали удачным действиям будущих звезд абхазского футбола.

Счет в этом матче открыли афонские футболисты, мяч на счету у Айнара Смыр под номером 17. Спустя некоторое время столичный "Нарт" отыгрался, мяч забил 18-й номер Леон Аргун, еще до конца первого тайма он же вывел свою команду вперед.

Во втором тайме зрители увидели только один гол, его забил Соузар Жиба из Афона, таким образом, матч завершился ничьей 2:2, счет оказался в пользу "Нарта".

Исходя из набранных командами очков второе место у ДЮСШ "Афон", на третьем "Заря" из Луганска, и на четвертом команда "Алекс" из Сухума.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Первый Международный турнир по футболу "Кубок Победы"

Старший тренер луганской команды Константин Пинчук сказал, что с удовольствием откликнулись на приглашение из Абхазии.

"У нас только положительные эмоции от пребывания в Абхазии, нас очень хорошо приняли, дети очень довольны. Мы еще поедем на экскурсии, посмотрим красивые места республики. Турнир прошел на хорошем уровне, в Абхазии много одаренных игроков", - отметил он.

По итогам турнира лучшим игроком был признан футболист "Нарта" Леон Аргун, лучшим бомбардиром – Кемал Хагба из Афона, который забил пять мячей. За вратарскую игру отметили Леона Смыр также из Афона. Приз лучшего полузащитника достался Ильгану Алиеву из луганской команды, лучшим защитником турнира стал Кан Кучуберия из "Нарта". Леван Гучуа был признан лучшим нападающим.

Организатор первого Международного турнира по футболу "Кубок Победы" – администрация города Новый Афон. Соревнования были посвящены Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Первый Международный турнир по футболу "Кубок Победы"

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