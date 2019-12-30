Детские победы и взрослые проблемы: спортивный год в Абхазии

В уходящем году абхазские спортсмены показали свои лучшие качества во многих видах спорта и не раз занимали пьедестал почета. О самых важных победах спортсменов из Абхазии читайте в материале Sputnik.

2019 год стал богат на победы спортсменов из Абхазии во многих соревнованиях как в республике, так и за его пределами, абхазские спортсмены становились лучшими из лучших.

Sputnik

Бой года

Самым большим событием в абхазском спорте в 2019 году стал боксерский бой Игоря Адлейба за титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи. Вечер профессионального бокса, в котором принимал участие Игорь Адлейба, состоялся в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств 2 ноября.

В чемпионском бою абхазский спортсмен встречался с Эдди Кольменаресом из Венесуэлы. Игорь Адлейба и Эдди Кольменарес выступают на профессиональном ринге уже два года. До этой встречи венесуэльский боксер провел семь боев, из которых выиграл шесть, один поединок свел к ничьей. У Игоря Адлейба восемь боев в профессиональной карьере и столько же побед.

Несмотря на рассечение брови, которое получил абхазский боксер, он довел бой до победного конца и согласно решению судей стал чемпионом мира WBO среди молодежи.

Вакантный пояс

Другой абхазский боксер Батал Чежия в 2019 году также мог стать чемпионом мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории 79 килограммов.

Несмотря на преимущество абхазского спортсмена, судьи решили никому не присуждать победу, бой с украинцем Джамалом Усмановым был признан ничейным. Один из судей присудил победу Баталу, второй - его сопернику, а третий - ничью. Таким образом, пояс остался вакантным.

Для боя с Усмановым Чежия поднялся в полутяжелую весовую категорию в 79 килограммов. До этого он выступал в средней весовой категории до 76 килограммов.

Чежия не согласен с решением коллегии, судившей бой Международного боксерского шоу "Короли Нокаутов", однако оспаривать решение судей считает бесполезным.

Ничейный результат во встрече не несет негативных последствий для карьеры спортсмена, напротив, это хороший опыт и стимул для дальнейшей работы над собой, уверен Чежия.

Так что в итоге бой можно назвать победой абхазского спорта.

Двойное "серебро" и кубок МВД



Еще одно яркое событие 2019 года – второе место боксера из Абхазии Харитона Агрба на Европейских играх в Минске. Проведя несколько встреч, абхазский спортсмен вышел в финал престижного соревнования.

В решающем бою Харитону Агрба противостоял представитель Великобритании Пэт Маккормак, которому уступил в трехраундовой встрече.

Харитон Агрба выступал на соревнованиях в составе сборной России по боксу. Вторые Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.

До этого Харитон Агрба взял "серебро" на Кубке мира в Германии.

Кубок мира по боксу, в котором участвовали спортсмены из двадцати стран, проходил в немецком городе Кельн с 10 по 13 апреля 2019 года.

Еще одно знаковая победа Агрба состоялась в сентябре. Харитон выиграл чемпионат Министерства внутренних дел России (в весовой категории 69 килограммов - ред.), проходивший в Красноярске. Абхазский боксер провел на соревнованиях пять боев и во всех одержал победу.

В чемпионате МВД России по боксу приняло участи около 300 спортсменов из 40 регионов России.

Футбол вне игры

Помимо радостных спортивных событий, были и грустные, в 2019 году впервые за послевоенное время был отменен очередной чемпионат и матчи на Кубок страны по футболу.

Старт матчей наметили на весну 2020 года. Из года в год количество команд, которые участвовали в чемпионате и Кубке становилось меньше, в этом году их осталось только четыре, в связи с чем и было принято решение о переносе игр.

Причина как всегда в средствах, для многих команд содержать себя стало неподъемной задачей.

При этом совет Федерации футбола решил провести турнир для оставшихся четырех команд, чтобы они не теряли игровую практику, турнир назвали "Кубок Победы".

Смогут ли спортивные функционеры совместно с Федерацией футбола, Госкомспорта при поддержке руководства страны решить существующие проблемы и стартует ли чемпионат и Кубок Абхазии по футболу весной 2020 года, пока остается неизвестным.

Абхазский борец на Олимпиаде в Токио

В сентябре уходящего года борец из Абхазии, выступающий за Сирию Баджа Хутаба, завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году. Пробиться на главные соревнования ему удалось в результате участия на чемпионате мира по вольной борьбе в столице Казахстана Нур-Султане.

Для 22-летнего Баджи Хутаба выступление в Нур-Султане стало первым опытом участия во взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе. В первой схватке ему противостоял кореец, которого Баджа одолел со счетом 12:2. Вторая встреча была с австрийцем, которого он также победил со счетом 6:2.

Далее Баджа Хутаба боролся с грузинским атлетом, он олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. В этой схватке абхазский боец уступил со счетом 14:4.

После этой встречи соперник Баджы Хутаба одолел украинца, далее он выиграл бой у спортсмена из Косово со счетом 14:9.

Президентский приз

В июне 2019 году на Центральном Московском ипподроме проходили XVI скачки на приз президента Российской Федерации. На этих соревнованиях абхазский скакун Тюдор занял первое место в скачках за приз "Арабский скакун" на дистанции 2000 метров.

Другой скакун из Абхазии Конард Лорд занял третье место на дистанции 2400 метров.

В программу скакового дня вошли в общей сложности девять скачек, в которых приняли участие лучшие чистокровные лошади коневладельцев России и стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

Призовой фонд скачек на приз президента России составляет 10 миллионов рублей. Организаторами скачек выступают Министерство сельского хозяйства России и АО "Российские ипподромы".

Детские победы

2019 год был богат на успешные выступления детей и юношей в различных видах спорта. И вот только некоторые из них: Детский футбольный клуб "Нарт" из Сухума стал обладателем кубка победителя турнира по футболу "DAGOMYSCUP" в Дагомысе, сборная Абхазии по каратэ кекусинкай заняла семь первых и четыре вторых места в первенстве Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай в Домбае, двое спортсменов из Абхазии заняли первые места в розыгрыше Кубка России по косики каратэ в Екатеринбурге. Кроме того, молодые баскетболисты из Абхазии стали первыми, а футболисты заняли третье место на Всемирных играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске, юный шахматист из Абхазии занял третье место на турнире в Петербурге. И это далеко не весь список побед детей из Абхазии!

Заплыв и забег

В августе этого года в Сухуме на Мокко Пляже прошел второй Сухумский заплыв "Run Swim Sukhum". В "Run Swim Sukhum" могли заявиться как дети от шести лет, так и взрослые. Дети с шести до восьми лет проплыли 50 метров, ученики с пятого по восьмой класс – 100 метров, с девятого по одиннадцатый классы – 200 метров.

На дуатлон допускались дети только с 10 лет. Также организаторы предусмотрели две взрослые дистанции – на 500 метров и 1000 метров.

Для того чтобы принять участие в спортивном празднике, собрались спортсмены и любители со всей республики и гости Абхазии.

Помимо заплыва на различные дистанции, спортсмены проявляли себя и в дуатлоне. Согласно правилам, дети проплывали 50 метров, затем выходили из воды, бежали по песку 100 метров и обратно заходили в воду, затем снова на беговую дистанцию - и так три круга.

Покорить Килиманджаро

Уходящий год запомнится еще и тем, что альпинисты из Абхазии покорили самую высокую гору Африки Килиманджаро. Желание увидеть Танзанию с высоты более 5800 метров над уровнем моря у Бориса Барциц возникло еще в юности после прочтения рассказа Эрнеста Хемингуэйя "Снега Килиманджаро".

Намерение воплотить эту мечту в жизнь у него появилось в августе 2018 года, когда Борис и его товарищи покорили Эльбрус. То восхождение приурочили десятилетию признания суверенитета Абхазии Россией.

Последний "марш-бросок" на Килиманджаро начался с отметки 4684 метра примерно в 00:00 8 марта. Добрались до самой высокой точки Килиманджаро – пик Ухуру (5895 метров над уровнем моря - ред.) уже на рассвете.

Спустя несколько часов дошли до отметки в 5700 метров. Дальше путь к вершине Килиманджаро лежал через горные хребты. На пике Ухуру альпинисты были спустя семь часов после выхода из лагеря, и они успели к рассвету.

На вершине вулкана Борис и его товарищи были не одиноки. Там они встретили туристов из США, Австралии, Японии. Через 15-20 минут начали спускаться к лагерю. Обратная дорога заняла около четырех часов.

Чемпион по рукопашному бою

Боксер из Абхазии Энри Агрба стал чемпионом мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA. Как признался спортсмен, бои дались непросто, соперники были хорошо подготовлены.

Чемпионат мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA прошел в Кисловодске 23 июня.

Правила турнира в Кисловодске довольно жесткие. Соперники могут бить друг друга по затылку, наносить удары ногами по лежачему. Ограничений немного, в частности, запрещено бить в пах и выдавливать глаза. Ранее Энри Агрба в 2018 году уже завоевывал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA.

А вот на прошедшем в октябре в Сочи турнире по смешанным единоборствам абхазский спортсмен Энри Агрба уступил Исламу Картлыкову.

Первые соревнования по трейлранингу

В 2019 году в Абхазии впервые прошли соревнования по трейлранингу, организованные российским обществом Wild Mountain Race. Всего в них приняли участие около 200 спортсменов, 18 из которых - члены Федерации триатлона Республики Абхазия.

На дистанции 30 километров под названием "Домашнее вино" соревновались 167 участников, среди которых было 17 абхазских спортсменов. Маршрут начался с поворота на Гегский водопад, далее участники пересекли реку Гега, поднялись в гору Пшегишха и финишировали на озере Рица. Для того чтобы спортсмены не сбились с пути, на протяжении всей дистанции были поставлены специальные флажки.

Среди мужчин в данной дисциплине победу одержал Вячеслав Купырев, преодолевший дистанцию за 3 часа 45 минут 52 секунды. Вторым стал Максим Кочергин. Его результат – 4 часа 6 минут 42 секунды. На третьем месте Родион Видакас с результатом 4 часа 9 минут 38 секунд. Абхазский спортсмен Саид Аргун стал седьмым на этой дистанции.

По словам Аргун, спортом он увлекся год назад, и седьмое место в зачете стало для него неожиданностью.

Абхазская спортсменка Татьяна Ергунова заняла второе место в забеге на 30 километров среди женщин. На дистанции 65 километров абхазскую команду представлял Денис Саманба, который финишировал седьмым.

У организаторов соревнований были определенные требования к участникам забега. Перед стартом все спортсмены были обязаны пройти физическую подготовку и иметь при себе профессиональную экипировку. Так, перед стартом одного участника с дистанции сняли из-за отсутствия у того мембранной куртки.

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