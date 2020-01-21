Клопы, бабочки, долгоносики: Абхазия потратит 15 миллионов на борьбу с вредителями

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 27 февраля 2019 года подписал распоряжение о борьбе с коричневым мраморным клопом, который угрожает сельскохозяйственным культурам республики.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В 2020 году Госкомитет по сельскому хозяйству Абхазии планирует потратить 15 миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа и приобретение ядохимикатов для борьбы с сельхозвредителями, включая американскую бабочку и пальмового долгоносика, сообщил в интервью радио Sputnik глава ведомства Амиран Какалия.

По его словам, семь миллионов рублей будет выделено на сбор мраморного клопа и восемь миллионов рублей на покупку препаратов для борьбы вредителями.

"Кроме того, в декабре в виде гуманитарной помощи мы получили 11 400 литров ядохимикатов и будем раздавать населению через администрации районов. Наши МТС готовы, в прошлом году мы получили 150 ранцевых опрыскивателей. По поручению президента и правительства в 2019 году была поставлена задача помочь крестьянам в борьбе с мраморным клопом и сохранением урожая фундука. Нам было выделено около 15 миллионов рублей, на которые мы завезли препараты. По нашим данным, около 13 тысяч тонн фундука было получено, 400-500 тонн было экспортировано", - добавил он.

По словам главы Госкомитета, для продуктивного развития сельского хозяйства годовой бюджет ведомства должен быть не менее 200 миллионов рублей.

"Однако у нас социально-ориентированное государство. Бюджет загружен социальными выплатами. Поэтому нам необходимо привлекать инвесторов, которые будут вкладывать в развитие сельского хозяйства", - добавил он.

27 февраля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о борьбе с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам республики. Минсельхозу было поручено создать рабочую группу и организовать прием мраморного клопа у населения. За один килограмм собранных насекомых можно получить тысячу рублей. Первый этап сбора клопа был проведен в апреле.

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