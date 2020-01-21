Лингвистическая комиссия ужесточит требования к кандидатам в президенты Абхазии

Члены лингвистической комиссии посетовали на то, что кандидаты на пост главы республики зачастую неохотно разговаривают на абхазском языке.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Лингвистическая комиссия ужесточит требования к кандидатам на пост президента республики о владении абхазским языком, сказал зампредседателя лингвистической комиссии, главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония.

Он заявил, что кандидат в президенты должен в обязательном порядке выступить на государственном телевидении на абхазском языке.

"Президент должен владеть абхазским языком свободно. То есть все оперативные совещания, брифинги на всех уровнях он должен уметь проводить на абхазском языке. Я впервые участвую в комиссии, и мне сложно судить, как сдали экзамен кандидаты, которые потом в эфире не смогли разговаривать на абхазском языке. На сей раз мы решили ужесточить этот барьер", - рассказал Когония.

Заседание лингвистической комиссии состоялось во вторник 21 января. По словам Когония, на встрече было решено, в какие дни и в каком формате будут сдавать экзамены кандидаты на должность главы государства. Потенциальному президенту Абхазии предстоит, в том числе, на абхазском языке рассказать о себе, прочитать и пересказать своими словами политический текст, написать сочинение.

Лингвистическая комиссия проведет экзамены 27 и 31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля.

Когония также затронул проблему того, что кандидаты на пост президента неохотно разговаривают на абхазском языке во время телевизионных эфиров, несмотря на установленный Центризбиркомом регламент.

"Надо проявить принципиальность в этом деле. На мой взгляд, в основном не говорили на абхазском языке те, кто владел им пассивно. Были и кандидаты, которые свободно владеют государственным языком, но хотели, чтоб их услышал весь электорат, и преднамеренно говорили на русском языке. Мы поставили условие, что тот или иной кандидат должен выступить на абхазском языке в прямом телевизионном эфире", - сказал он.

За нарушение установленных правил, считает Когония, санкции должен применять Центризбирком Абхазии.

В состав лингвистической комиссии входят пять человек – это профессор Абхазского госуниверситета Алексей Касландзия, доцент Батал Хагуш, профессор АбИГИ Леонид Саманба, завкафедрой абхазской литературы АГУ, доцент Диана Аджинджал и главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.

О необходимости ужесточить требования к кандидатам в части знания абхазского еще перед прошлогодними президентскими выборами заявлял член лингвистической комиссии ЦИК Алексей Касландзия.

"Если сейчас мы делаем послабления в вопросах, к примеру, времен глаголов, орфографии, то в будущем этого не будет", - обещал он.

Перед выборами 2019 года кандидаты сдавали устный и письменный экзамен на знание национального языка. Он проходил по билетной системе. Кандидаты должны были продемонстрировать способность свободно читать, писать и изъясняться по-абхазски.

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