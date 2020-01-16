От выдвижения до бюллетеней: план мероприятий ЦИК на повторных выборах

Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты страны будет проходить с 22 января по 11 февраля.

Регистрация кандидатов в президенты должна быть проведена в течение десяти дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов - то есть до 21 февраля.

Списки избирателей для всеобщего ознакомления будут представлены за десять дней до выборов (с 12 марта). В эти же сроки избиратели должны быть оповещены о месте и времени голосования.

Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта.

Голосование на повторных президентских выборах пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00.

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