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С собаками и "Коршунами": военные ЮВО отработали поиск мин и фугасов в Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Все учебные задачи были отработаны с учетом боевого опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Абхазии военнослужащие Южного военного округа отработали разведку и уничтожение скрытых мин и фугасов с использованием минно-розыскных собак, сообщает пресс-служба ЮВО.

Также в рамках тактико-специального учения военнослужащие с применением современных бесконтактных миноискателей "Коршун" обследовали маршруты движения боевой техники.

"На полигоне Гудаута в ходе мероприятия вожатые минно-розыскных собак со своими питомцами выполнили разведку заминированных дорог, отдельных строений и участков местности, а также обнаружение самодельных взрывных устройств в различных оболочках, в том числе солдатской фляжке", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В учениях, которые были приурочены ко Дню инженерных войск России – 21 января, принял участие личный состав инженерно-саперного подразделения военной базы.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек и служебные собаки.

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Теги:
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