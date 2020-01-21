С собаками и "Коршунами": военные ЮВО отработали поиск мин и фугасов в Абхазии

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Абхазии военнослужащие Южного военного округа отработали разведку и уничтожение скрытых мин и фугасов с использованием минно-розыскных собак, сообщает пресс-служба ЮВО.
Также в рамках тактико-специального учения военнослужащие с применением современных бесконтактных миноискателей "Коршун" обследовали маршруты движения боевой техники.
"На полигоне Гудаута в ходе мероприятия вожатые минно-розыскных собак со своими питомцами выполнили разведку заминированных дорог, отдельных строений и участков местности, а также обнаружение самодельных взрывных устройств в различных оболочках, в том числе солдатской фляжке", - сообщили в пресс-службе ЮВО.
В учениях, которые были приурочены ко Дню инженерных войск России – 21 января, принял участие личный состав инженерно-саперного подразделения военной базы.
Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек и служебные собаки.
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