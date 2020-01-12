Гогия назвал юридические коллизии, мешающие выборам президента Абхазии

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В Центризбиркоме Абхазии перечислили юридические коллизии в законодательстве страны, которые могут помешать выборной процедуре.

"Мы сегодня рассмотрели массу вопросов, в том числе по поводу обращения в Парламент. Необходимо принять ряд поправок в законодательство ("О выборах президента Абхазии" - ред.), с которыми мы пока не сталкивались, но они носят противоречивый характер. Например, 20 статья этого закона, она абсолютно неоднозначна. Срок принятия решения по этой статье давно истек, и как быть в этом случае, мы не знаем", - отметил Гогия.

Согласно 20 статье закона "О выборах президента Абхазии", повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов, но коллизия в том, что со дня окончания голосования в сентябре 2019 года прошло больше трех месяцев. Как быть с этим фактом в ЦИК не знают.

Еще одним проблемным моментом может стать то, что закон требует проведения повторных выборов по основным спискам избирателей, которые использовались на предыдущих выборах. Гогия задался вопросом, как быть с людьми, достигшими совершеннолетия в течение последних месяцев. Он также не исключает, что это может привести к спорам и скандалам.

Кассационная коллегия Верховного суда отменила итоги голосования повторных выборов президента Абхазии в пятницу 10 января. По закону, стороны судебных тяжб имеют право обжаловать это решение в течение двух месяцев в Президиуме Верховного суда, который в свою очередь имеет право вынести свой вердикт в течение девяти месяцев после обращения.

Если Президиум Верховного суда отменит решение Кассационной коллегии до проведения выборов, то они отменяются. Если к этому времени выборы уже состоятся, то их результаты будут аннулированы.

"Я не знаю, как быть в такой ситуации, честное слово. Прошло почти четыре месяца. Получается, мы все нарушили, и кто-то может пойти, обжаловать это", - сказал председатель ЦИК.

Отмена открепительных удостоверений, с помощью которых могли проголосовать граждане Абхазии, например, которые находятся в день выборов за пределами страны на лечении или же несут военную службу не по месту прописки, Тамаз Гогия назвал нарушением прав человека.

Что делать, если во второй тур выйдут два кандидата и один из них по разным причинам выбыл из гонки, очередной вопрос Гогия остается без ответа.

Помимо юридических издержек, председатель Центризбиркома страны ожидает финансовые затруднения в организации предстоящих выборов. Эти и многие другие вопросы нужно решать сейчас, уверен Гогия.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Центризбирком Абхазии объявил 22 марта 2020 года днем выборов главы государства на брифинге в воскресенье 12 января.

Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

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