Оценка кризиса и что делать дальше: группа абхазских депутатов провела брифинг

Группа депутатов Парламента Абхазии провела брифинг, на котором они оценили политический кризис в стране, высказали мнение о перераспределении полномочий президента и о том, какие изменения нужно внести в выборное законодательство.

Парламентарии выразили убеждение в том, что причиной недавнего политического кризиса стало цепь событий, которые вызвали негодование в абхазском обществе.

Sputnik

О политическом кризисе

В брифинге, организованном в Сухуме 21 января приняли участие депутаты Парламента Лаша Ашуба, Батал Айба, Астамур Аршба и Юрий Хагуш. В начале они оценили причины политического кризиса в Абхазии, который начался 9 января.

"Парламент наряду с Верховным судом, это те две ветви власти, которые сыграли важную роль в последних событиях с точки зрения права. На момент возникновения кризиса, именно Парламент был единственным легитимным органом государственной власти, к которому обращались люди из народа, и протестующие и взоры остального населения были направлены на деятельность Парламента", - сказал депутат Лаша Ашуба дава оценку последним событиям стране.

Понимая всю сложность ситуации, отдавая себе отчет о той ответственности, которая возложена на него в первый же день кризиса Парламент обратился к Раулю Хаджимба с рекомендацией покинуть свой пост, напомнил он.



© Sputnik / Томас Тхайцук Депутат парламента Лаша Ашуба

"Как вам известно, в последствии это произошло, то есть все было в рамках правового поля. Кроме того, Парламент сыграл ключевую роль в конституционном оформлении посткризисной ситуации приняв отставку президента и возложив его обязанности на премьер-министра, как того требует Конституция", - подчеркнул Ашуба.

Он также отметил, что в отличие от 2014 года, не было сформировано никаких дублирующих органов.

"Все органы власти даже в дни кризиса продолжали работать в прежнем режиме, что подтверждается многочисленными интервью различных министров и руководителей ведомств", - сказал Ашуба.

После него к собравшимся обратился Батал Айба, который заявил, что действующая власть в течении нескольких лет "навязывала гражданам бюджет". Именно это, по его словам, привело страну к тем социально-экономическим последствиям, всплеск которых произошел 9 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук Депутат парламента Батал Айба

"Наша задача в период перехода власти, не допустить каких-то социальных брожений, или чтобы чиновники особо ангажированные, идеологически связанные с предыдущей властью оставались на своих местах. Это не связано с теми чиновниками, которые выполняют свою работу невзирая на политическую составляющую, действуют как профессионалы", - сказал Айба.

Он выразил надежду на то, что новое руководство будет выбирать новые кадры исключительно исходя из их профессиональных качеств.

О роли России в разрешении кризиса

Говоря о посредничестве России в урегулировании политического кризиса в Абхазии, Лаша Ашуба заметил, что дружественная страна оказала положительную роль в переговорном процессе.

"Они напрямую не вмешивались во внутриполитические процессы, лишь давали определенные рекомендации по текущей ситуации, это подтверждают различные заявления, которые каждый из нас мог наблюдать в СМИ", - подчеркнул он.

Российская Федерация во время политического кризиса выступила в роли медиатора, заметил депутат.

"По поводу переживания о том, какими будут отношения с Россией, то определенно они не ухудшатся. Любой политик, пришедший к власти в Абхазии, будет ориентироваться на стратегическое сотрудничество с Россией. Я могу сказать, что перспектив для ухудшения отношений между нашими странами нет, а вот потенциал для улучшения определенно есть. Если в республике установятся закон и правопорядок, пойдет больший туристический поток, республика станет более привлекательной для инвесторов", - сказал Ашуба.

О выборном законодательстве и перераспределении полномочий

Депутат Лаша Ашуба рассказал, что в Парламенте проходило комитетское заседание, на котором обсуждались вопросы связанные с законодательством о выборах президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Депутат парламента Астамур Аршба

"Был вынесен законопроект, статьи которого обсуждались, законопроект был одобрен и рекомендован комитетом на сессию. Возможно будут определенные изменения в закон о выборах, которые будут призваны не допустить кризиса в будущем. О чем конкретно будут поправки вы узнаете в рамках сессии, потому, что по тем или иным статьям есть разные точки зрения", - говорит он.

Ашуба отметил, что выборное законодательство в Абхазии несовершенно, и каждый раз приходится сталкиваться с проблемами.

"На последнем комитете мы обсуждали конституционный закон о выборах президента, говорили о статье первой, двадцатой и девятнадцатой статье", - заметил Ашуба.

Что касается перераспределения полномочий президента, депутат отметил, что этот вопрос обсуждается достаточно давно.

"Есть соответствующий запрос и в обществе тоже. Много политиков понимают и отдают себе отчет в том, что нужно идти на перераспределение полномочий, чтобы снизить градус и ажиотаж, вокруг президентского кресла, потому, что у нас все вращается вокруг президента. Он не должен быть самодержавным и я думаю, что любой новый руководитель должен на этой пойти. В каком объеме? Это вопрос, который нужно обсуждать", - считает Ашуба.

Он уверен, что административная реформа как таковая не принесет экономического чуда.

"В Парламенте есть четкое понимание различия этих реформ, я считаю, что каждый кандидат, который победит, должен пойти на перераспределение полномочий. Чисто президентская власть подвергается не просто критике, она себя изжила", - заключил депутат.

12 января ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов главы государства на 22 марта. Уже утвержден календарный план предстоящих выборов.

Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов второго тура выборов главы государства.

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