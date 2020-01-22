12:26 22 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.86
  • EUR68.62
Поиск

Из всех орудий: российские разведчики в Абхазии приступили к ротным учениям

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102928/61/1029286194.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200122/1029286200/Iz-vsekh-orudiy-rossiyskie-razvedchiki-v-Abkhazii-pristupili-k-rotnym-ucheniyam.html

Прежде чем приступить к совместным учениям в составе рот, разведчики прошли этапы одиночной подготовки, тактических учений и дозорных действий в составе отделений и взводов.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к выполнению тактических учений в составе рот. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Боевая подготовка будет проходить в течение месяца на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности. Военнослужащие выполняют нормативы по специальной, инженерной и огневой подготовкам.

В упражнениях используется вооружение бронетранспортеров БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
Закрепили навыки: военные ЮВО в Абхазии провели боевые стрельбы на двух полигонах

Также в ходе учебы личный состав будет отрабатывать навыки использования штатных технических средств разведки – станций ближней разведки СБР-5, лазерных приборов ЛПР-2 и современных переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" со встроенной навигационной системой "Глонасс".

Все занятия на полигоне проводятся под руководством квалифицированных военных инструкторов

Всего в учениях принимают участие около 500 военнослужащих соединения, задействовано до 50 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр" и "Дозор".

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мужчины в национальных костюмах в Абхазии
Отдали дань традициям: образы стран мира в портретах жителей
Подарок с секретом: Рогозин преподнес Лукашенко перчатку космонавта 
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться