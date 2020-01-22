Из всех орудий: российские разведчики в Абхазии приступили к ротным учениям

Прежде чем приступить к совместным учениям в составе рот, разведчики прошли этапы одиночной подготовки, тактических учений и дозорных действий в составе отделений и взводов.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к выполнению тактических учений в составе рот. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Боевая подготовка будет проходить в течение месяца на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности. Военнослужащие выполняют нормативы по специальной, инженерной и огневой подготовкам.

В упражнениях используется вооружение бронетранспортеров БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74.

Также в ходе учебы личный состав будет отрабатывать навыки использования штатных технических средств разведки – станций ближней разведки СБР-5, лазерных приборов ЛПР-2 и современных переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" со встроенной навигационной системой "Глонасс".

Все занятия на полигоне проводятся под руководством квалифицированных военных инструкторов

Всего в учениях принимают участие около 500 военнослужащих соединения, задействовано до 50 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр" и "Дозор".

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