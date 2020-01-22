Удачная охота: жители села Отап застрелили трех волков

Жители села Отап раз в неделю устраивают охоту на волков и шакалов, однако решить проблему с хищниками пока не удается.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Охотники села Отап Очамчырского района Абхазии застрелили трех волков, которые наносили ущерб хозяйствам местных крестьян, сообщил Sputnik житель села Владислав Джопуа.

"Мы долгое время охотились на этих зверей, стае волков несколько раз удавалось ускользать от нас. Но на этот раз мы сумели окружить зверей с помощью охотничьих собак и наконец-то застрелить их", - подчеркнул он.

По словам Джопуа, раз в неделю в селе проводят мобилизацию жителей для охоты на волков и шакалов, которые наносят большой ущерб местным хозяйствам.

"Мы собираемся от десяти до двадцати человек и начинаем охоту. У людей не осталось ни овец, ни коз, ни другой живности, волки и шакалы уже долгое время мешают жить людям", - отметил Джопуа.

© Foto / предоставлено Владиславом Джопуа Охотники села Отап застрелили трех волков, которые наносили ущерб хозяйствам местных крестьян

Он продолжил, что охота на зверей в селе будет продолжаться, так как убитые волки не единственные в Отап.

В 2018 году от нападения шакалов в Очамчырском районе пострадали два человека, в одном из этих двух случаев ветеринарами было установлено, что хищник заражен вирусом бешенства.

В июле 2019 года в Галском районе республики увеличилось число нападений на людей диких животных – волков и шакалов.

"В районах проводится отстрел животных. Государство платит 500 рублей за одного убитого шакала и три тысячи рублей за волка", - рассказал в интервью Sputnik начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

Читайте также: