На эмоциях: что обсуждал Парламент и почему прессу попросили на выход

Почему депутаты Парламента не дали зачитать вслух обращение Народного Собрания к жителям Абхазии, направленное на стабилизацию общественно-политической ситуации, и кто в итоге порвал копию обращения, читайте в материале Sputnik.

Абхазские парламентарии в среду, 22 января, собрались, чтобы в очередной раз обсудить нормализацию политической ситуации в стране в преддверии повторных президентских выборов.

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Вредно для здоровья

Открывая встречу, спикер Парламента Валерий Кварчия заметил, что политический кризис в Абхазии, к счастью, не привел к нежелательным процессам для жителей страны.

"Некоторые из окружения президента написали заявления об уходе, исполняющий обязанности президента удовлетворил их желания. В прошлую субботу, 18 января, у нас состоялось закрытое депутатское собрание, где мы договорились о том, что тех товарищей, которые подают заявления об уходе, никто уговаривать не будет, но с назначениями повременим до избрания нового президента", - сказал Кварчия.

Однако он с сожалением отметил, что "какие-то группы людей" требуют от исполняющего обязанности президента освободить от должности того или иного чиновника.

"Они предлагают свои кандидатуры, на и. о. президента оказывается давление, он нервничает, у него возникли проблемы со здоровьем. Мы сейчас все равные, президент подал в отставку, у всех равные условия, чего мы хотим, для чего спорить и накалять ситуацию, кому и для чего это нужно?" - задался вопросом спикер.

По словам Кварчия, в беседе и. о. президента Валерий Бганба выразил готовность уйти в отставку, в случае если давление на него не прекратится. Он отметил, что стране необходимо готовиться к предстоящим выборам.

"Я и многие депутаты считаем, что нам надо принять обращение к народу, к партиям, чтобы мы все вместе, договариваясь, двигались к этим выборам, чтобы провести их на должном уровне", - заметил он.

Затем слово взял депутат Дмитрий Дбар, который отметил, что бремя и.о. главы государства - тяжелое бремя для каждого человека.

"Управлять государством тяжело, Валерий Рамшухович должен был это понимать, нужно подписывать не только свои "хотелки", но еще и управлять самим государством. Кто-то понервничает, кто-то еще что-то, мы тоже депутаты нервничаем, ничего страшного, народ тоже нервничает из-за низких пенсий. Если кто-то пришел и что-то сказал, мы все сразу бежим в больницу, начиная от Парламента и заканчивая исполнительной властью", - подчеркнул он.

Дмитрий Дбар отметил, что если даже кто-то пошел к и.о. президента с вопросом о должностях, то в этом ничего плохого нет.

"На предыдущих выборах был административный ресурс, мы помним, как с помощью "Абхазтопа" прокладывали дороги, заливали бетон, а теперь мы имеем 250 миллионов рублей хищения там. Чтобы этого всего избежать, нужно в спокойном, мирном русле проводить диалог с и.о. президента и представителями оппозиции, я не слышал, чтобы кто-то ругался по этому поводу", - заметил депутат.

Не обошлось и без юмора при обсуждении этой важной темы. В ответ на слова Дмитрия Дбар о диалоге оппозиции с и.о. президента Валерий Кварчия поинтересовался: "Ты мне скажи, кому вы сейчас оппозиция?"

Этот вопрос вызвал оживление и смех среди депутатов, в том числе и у самого Дмитрия Дбар, которому адресовался вопрос.

После депутат Лаша Ашуба отметил, что если встреча депутатов продиктована тем, что есть опасения по поводу и.о. президента, то нужно было его пригласить и задать ему интересующие вопросы.

"Мы сегодня шли на эту встречу и не знали, о чем пойдет речь, насколько нам известно, на него (и. о. президента – ред.) никакого давления не оказывается. Если проводить параллели с новейшей историей, в 2014 году было реальное давление, людей вынуждали уйти в отставку, сегодня никаких таких явлений не наблюдается. Если есть факты давления, пожалуйста, позовите и.о. президента, пусть он скажет и о своем состоянии здоровья и о том, кто на него давит", - подчеркнул депутат.

Депутат Илья Гуния также поинтересовался, почему на собрании не присутствует и.о. президента.

"Мы собрались 18 числа, он здесь был. Вопросы, которые поднимаются сегодня по назначениям и увольнениям, были подняты тогда. Валерий Рамшухович тогда нам все объяснил, что люди, которые хотят уйти и одиозные личности должны написать заявления и уйти в отставку, что и произошло. Но тогда же мы сказали, что для согласия и мира нам надо тихо в спокойной обстановке провести новые выборы", - заметил он.

Когда ему сообщили о том, что Валерий Бганба отсутствует из-за плохого самочувствия, Гуния напомнил, что состояние здоровья не помешало ему назначить и. о. главы Совбеза республики.

"Секретное" обращение

Валерий Кварчия в ходе собрания депутатов Парламента попросил зачитать текст обращения к гражданам Абхазии. Однако некоторые депутаты стали высказывать свои возмущения по поводу содержания документа.

"Валерий Еремеевич, для чего вы снова делаете кулуарные фокусы, мы сто раз попросили пригласить нас, мы тоже писать и читать умеем, как и вы", - возмутился депутат Омар Динджолия.

Лаша Ашуба выразил сомнение в необходимости такого обращения к жителям Абхазии.

"Мне кажется, что подобного рода тексты, не будем цитировать, будут, наоборот, накалять ситуацию и слава богу, что мы не дали его зачитать", - заявил парламентарий.

Депутат Парламента Рауль Лолуа также раскритиковал представленное обращение.

"Не надо проводить закулисные вещи, эту бумагу нельзя никому показывать. В этом документе провокации начинаются с первых слов, вы говорили о стабилизации только что, а в этом документе пишите не о стабилизации, а о разжигании", - подчеркнул он.

Во время выступления Лолуа, депутат Александр Анкваб в знак несогласия с текстом обращения порвал его копию.

Спикер Парламента предложил создать рабочую группу из депутатов, которые займутся редактированием текста обращения к народу Абхазии, при этом многие парламентарии считают, что в сложившейся ситуации делать обращение не нужно. Валерий Кварчия попросил журналистов удалиться, так как собрание завершилось.

Депутаты остались обсуждать, стоит ли редактировать обращение к народу, или же вовсе не делать подобных заявлений. Однако в итоге документ так и не был принят.

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