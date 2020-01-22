Нацбанк Абхазии выпустил четыре цветные памятные монеты

Монеты номиналом в 20 апсаров входят в серию "Одежда и вооружение народов Кавказа". Общий тираж монет – 400 штук.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Национальный банк Абхазии объявил о выпуске в обращение четырех новых монет "Абхазский дворянин", "Абхазский пеший воин", "Абхазский оруженосец" и "Абхазский князь". Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Все монеты из серии выполнены из серебра 925 пробы, каждая выпущена тиражом в 100 штук. Автор рисунков на монетах - художник Батал Джапуа. На лицевой части монет изображены абхазские воины.

На аверсах монет "рисунок – копия известной фотографии фотографа Дмитрия Ермакова "Абхазские депутаты". Номинал монет - 20 апсаров", - говорится в сообщении на сайте банка.

Реверсы монет выполнены с применением технологии тампопечати, которая позволяет наносить на монеты изображение в цвете.

На обратной стороне монеты "Абхазский дворянин" изображение воина в длинной черкеске и башлыке. На монете "Абхазский пеший воин" нарисован воин в короткой черкеске, остроконечной папахе и кинжалом на поясе. В верхней части монеты надписи "апсуа" и "абаза".

"Абхазского оруженосца" на монете изображает воин, опирающийся на кремневое ружье, вооруженный кинжалом и шашкой, а на монете "Абхазский князь" - воин в длинной черкеске светло-зеленого цвета с кинжалом на поясе и плетью в правой руке.

Памятная монета «Абхазский оруженосец» © Foto / Национальный банк Республики Абхазия

Памятная монета «Абхазский дворянин» © Foto / Национальный банк Республики Абхазия

Памятная монета «Абхазский пеший воин» © Foto / Национальный банк Республики Абхазия

Памятная монета «Абхазский князь» © Foto / Национальный банк Республики Абхазия 1 / 4 © Foto / Национальный банк Республики Абхазия Памятная монета «Абхазский оруженосец»

По словам заместителя директора экономико-правового департамента Нацбанка Леона Пилия, в скором времени приобрести монеты можно будет в коммерческих банках Абхазии, в том числе в Сбербанке. Стоимость монет пока что не определена.

Ранее Национальный банк Абхазии выпустил три памятные монеты "Таиф Аджба", "Сергей Багапш" и "Ефрем Эшба" из серии "Выдающиеся личности Абхазии". Номинал монет – 10 апсаров.

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