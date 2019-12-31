Барателиа о работе Нацбанка: побили исторический рекорд по перечислениям в бюджет

О том, какие задачи выполнил Национальный банк в уходящем году и какие ставит перед собой в будущем, есть ли надежда на кредиты по более низким ставкам и почему Сбербанк перестал их выдавать, как могли "исчезнуть" девять миллионов рублей в банкоматах Нового Афона и какая часть заемщиков "подставила" своих поручителей, читайте в интервью Бадри Есиава.

- Беслан Владиславович, на ваш взгляд, какое самое главное достижение Национального банка в 2019 году?

- Пожалуй, самым большим достижением за прошедший год я бы назвал интеграцию Национальной платежной системы "АПРА" с НСПК - российской национальной платежной системой, которая позволила выйти нашей платежной системе на новый уровень. Речь идет о том, что с середины лета 2019 года инфраструктура "АПРА" позволяет принимать на территории Абхазии банковские карты "Мир", которыми пользуется большое количество граждан России при снятии наличных средств, оплате товаров и услуг. Также с осени этого года новая карта "АПРА World" стала обслуживаться в странах, где работает платежная система "Мир". Все это - результат работы большого коллектива в течение трех лет, технологический решений, финансовых вложений. Это прорыв.

Помимо этого, также была завершена интеграция с системой денежных переводов "Контакт", благодаря котороой люди со всего мира могут перечислять деньги на карты "АПРА" в течение нескольких секунд. В перспективе будет запущен обратный процесс, когда держатели карты "АПРА" смогут переводить средства на российские банковские карты через систему "Контакт".

Еще одним большим достижением уходящего года я бы хотел отметить то, что нам все-таки удалось стабилизировать ситуацию в Сбербанке. Все мы видели, в каком сложном состоянии пребывал этот банк, когда по всему Сухуму работал только один банкомат, и людям было тяжело обналичить свои зарплаты, пенсии. Примерно с июня этого года все банкоматы четко работают и наполнены деньгами. Может быть, только за редким исключением ситуация иная. Конечно, я не могу сказать, что все хорошо. Впереди очень много работы, но это уже текущие проблемы, которые можно решать в рабочем режиме.

Также предварительно могу сказать, что сам Национальный банк завершил год с прибылью в 70 миллионов рублей. Несмотря на то, что объем денег не увеличивается в стране, и мы не эмитенты денежных средств, но тем не менее за счет эффективного использования имеющихся средств мы закрываем год в плюсе. За последние пять лет Нацбанк заработал 250 миллионов рублей в виде прибыли и перечислил более 50 миллионов рублей в бюджет страны, что в 30 раз больше, чем за всю историю существования банка.

- Сколько граждан Абхазии уже получили карты "АПРА World" и какова сумма операций по ним?

- Наша национальная платежная система развивается очень динамично. Если по итогам 2018 года оборот по картам составлял 12 миллиардов, то к концу 2019 года превысил 15 миллиардов рублей.

- Вы это связываете с выходом карты "АПРА World" и включением платежной системы в "Мир"?

- Нет, я имею в виду развитие самой системы, в том числе эффект интеграции, который дополнительно дал полмиллиарда рублей в этом году. С момента первой эмиссии - с октября перевыпущено около 20 карт из 100 тысяч. Объем операций по картам "АПРА World" на сегодняшний день составил полтора миллиона рублей. С учетом того, что будет расти количество выпущенных новых карт, соответственно, будут расти транзакции по ним.

- После завершения заседания Межправительственной комиссии в Сухуме премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал журналистам страны о том, что Нацбанк планирует подписать четырехстороннее соглашение, в рамках которого Абхазский банк получить некую финансовую помощь. Не могли бы раскрыть детали этого соглашения?

- Как вы знаете, банковская система страны переживает не лучшие времена. Особенно тяжелыми были 2017 год, немного легче стало в 2018 году, что было связано с политикой Национального банка по оздоровлению Сбербанка, введением временной администрации. Мы столкнулись с крайним дефицитом ликвидности денежных средств, когда было сложно поддерживать банкоматы и осуществлять платежи. И этот кризис негативно сказывался не только на банковской системе, но на экономике в целом.

Руководство Абхазии обратилось с просьбой к Российской Федерации. В прошлом году по решению Межправкомиссии Абхазии, в частности нашему Минфину, была предоставлена финансовая помощь в виде длинного кредита для своевременного осуществления платежей, расчетов Сбербанком страны. И соглашение, о котором вы говорите, это финальная точка, разработанной дорожной карты. В следующем году ожидается подписание этого четырехстороннего соглашения – между Минфином Абхазии и России, Нацбанком Абхазии и Центробанком России.

- О какой сумме идет речь и под какой процент?

- О 500 миллионах рублей. Эти деньги были переданы Абхазии еще в конце 2018 года. Российская Федерация передала эти средства в виде помощи, а Минфин Абхазии выделил Нацбанку под очень маленький процент – меньше 1%. Хочу отметить, что эти деньги не предназначены для предоставления кредитов. Они направлены только на поддержание ликвидности.

- Национальный банк Абхазии зачастую упрекают за то, что в стране высокие ставки на кредиты. Насколько эти упреки по адресу и согласны ли вы с такой постановкой вопроса?

- Во-первых, Национальный банк не кредитует ни физические лица, ни юридические. Мы по закону не имеем на это права. Ставка рефинансирования, которая установлена Нацбанком, уже очень много лет не меняется и равна 12% годовых. Речь о другом. О том, что ставки по кредитам в частных банках и, в том числе Сбербанке, они очень высокие и, безусловно, отражают рыночную ситуацию. Смотрите, что получается. Мы все живем в условиях рыночной экономики, и есть понятие спроса и предложения. То есть ставка процента – это плата за деньги, которая формируется в результате взаимодействия спроса и предложения.

Сберегательный банк как один из самых главных кредиторов ориентируется исключительно на привлеченные средства своих клиентов в виде вкладов. Из-за того, что у нас сложная политическая ситуация, мы не можем выйти на международные рынки и привлекать дешевые кредиты извне. Выходит, что источником привлечения ресурсов являются только вклады населения, которое, к сожалению, нельзя назвать богатым. В результате всего этого складывается ситуация, когда в среднем Сбербанк привлекает около 20-30 миллионов рублей в месяц под 18% годовых от населения, а спрос на микрокредиты составляет 100 миллионов рублей. Это очень большой разрыв между объемом денег, которые банк может привлечь, и существующим спросом.

- Повышение ставок кредитов решает эту проблему?

- С 1 июля 2019 года Сбербанк вообще никого не кредитует. Может, это будет звучать пугающе, но сегодня в банке не хватает ресурсов для того, чтобы предоставить деньги даже под 48% годовых. Мы понимаем, что это очень высокие ставки по кредитам, и со следующего года будем рассматривать возможности по их снижению. Когда у банка ограниченные ресурсы, и он начинает опускать ставки кредитования, то спрос на них моментально взлетит. Но мы будем продумывать проекты для социально уязвимых слоев населения. Определим перечень категорий граждан, которые смогут обратиться в Сберегательный банк и получить кредиты по более низким ставкам. Хотя, это не задача коммерческого банка, так как это не некая социальная организация. Его основная задача - зарабатывать прибыль. С учетом уровня благосостояния населения мы вынуждены идти на эти шаги, понимая, что при этом банк заработает меньше. Наверное, уже с конца января Сбербанк озвучит свои новые кредитные продукты.

- А как возвращаются кредиты, которые берут граждане страны?

- Проекты, которые запустил Сбербанк в 2017 году, по которым кредиты обеспечиваются банковскими картами, оказались самыми эффективными. Статистика показала, что 73% кредитов обслуживается идеально, а остальные 27% проблемные, но проблемные они не для банка, а поручителей. То есть возникает ситуация, когда по тем или иным причинам заемщик своевременно не оплачивает и банк списывает средства со счета поручителя.

Многие думают, что деньги Сберегательного банка – это государственные, но это не так. Я еще раз хотел бы повторить, что кредиты, которые предоставляет этот банк гражданам – это деньги других граждан, разместивших свои средства в нем под проценты.

- Насколько мне известно, сам Нацбанк тоже выступает заемщиком. Какие кредиты им взяты, в каком размере и на какие нужды?

- Единственный большой кредит, который был взят Нацбанком – это так называемый субординированный кредит в размере 700 миллионов рублей, который был получен Абхазией в 2010 году и с 2015 года обслуживается и погашается в соответствии с графиком. За этот период погашено 610 миллионов рублей, осталось 90 миллионов рублей.

- Это вместе с процентами?

- Это только тело кредита. По процентам оплачено уже около 120 миллионов рублей. Заканчивается вся эта история в середине 2020 года. Целью предоставления этого кредита были следующие основные направления – 300 миллионов рублей были вложены в создание Национальной платежной системы "АПРА" и электронных расчетов в банке, 400 миллионов рублей на предоставление кредитов для поддержания экономики. В частности, в 2015 и 2016 годах Нацбанк реализовывал проект по кредитованию малого и среднего бизнеса в объеме 200 миллионов рублей.

- Вернемся к теме банкоматов. На прошлой неделе следственное управление МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 155 Уголовного кодекса Абхазии - кража, совершенная в особо крупном размере. Дело в том, что на протяжении почти двух лет из двух банкоматов Нового Афона пропадали деньги. Общая сумма потерь составила около девяти миллионов рублей. Как такое могло произойти?

- Национальный банк раз в год проверяет все коммерческие банки, и во время одной из таких проверок была выявлена эта нестыковка. Правда, сумма на тот период не была такой большой. Сделали предписание разобраться в ситуации, но после этого по сути ничего не изменилось.

После введения временной администрации в Сбербанке была проведена работа по преобразованию этого банка, и мы отказались от филиалов в других городах страны. Тогда встал вопрос об использовании новой программы, которая внедрялась в Сбербанк в течение некоторого времени. В процессе перехода от одной программы к другой стали выявляться несоответствия между данными, которые предоставлял Новоафонский филиал и высокотехнологичной программой, считывающей деньги в автоматическом режиме. Расхождения возникли в том, где находятся деньги – в кассе или банкомате.

Этим вопросом стал заниматься Сбербанк, и эти данные были отправлены на экспертизу в профильную российскую фирму. После того как материалы были получены, Сбербанк передал их в следственные органы. Что именно там могло произойти и кто в этом виноват, мне сказать сложно. В этом должны разобраться правоохранительные органы.

- Какие планы у Национального банка в обозримом будущем?

- Первое – это организация интернет-эквайринга, то есть предоставление возможности осуществлять онлайн покупки с помощью карт "АПРА". Эта задача поставлена, но она непростая. Существуют очень серьезные требования к технологической безопасности этой инфраструктуры. Скоро мы начнем разрабатывать дорожную карту этого проекта, проведем оценку состояния всей инфраструктуры и, если нужно будет ее усиливать, то будем это делать. Сроки будут обозначены по итогам разработки дорожной карты.

Также продолжится работа с системой денежных переводов "Контакт", чтобы наши граждане могли переводить деньги на зарубежные карты. Будем работать над организацией системы бесконтактных платежей, при которой уже не будет необходимости вставлять карту в POS-терминал, а будет достаточно лишь приложить карту к нему. Еще одна идея заключается в создании корпоративных карт, которые привязаны не к счету физлица, как сегодня, а к счету организации. Это нужно для того, чтобы уйти от системы наличных расчетов. Работа по поддержанию банковской системы страны, конечно же, не будет остановлена.

- Нацбанк Абхазии строит музей денег. Когда вас можно будет поздравить с открытием?

- Строительство музея на финальной стадии. Остались фасадные работы и установка мебели. Я думаю, что открытие состоится в конце января – начале февраля. Мы себя строго не ограничиваем во времени, так как главная задача – сделать работу качественно. Речь идет о деньгах, это специфическая сфера, которая требует точности.

- Беслан Владиславович, большое спасибо за беседу, и у вас есть возможность поздравить читателей Sputnik Абхазия с Новым годом и пожелать в том числе финансового благополучия.

- Я бы хотел всех граждан и гостей Абхазии поздравить с Новым годом. Пожелать счастья, здоровья, благополучия. Желаю, чтобы не было необходимости обращаться за кредитами в банк.

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